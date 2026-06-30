Marlaska se compromete con ERC a hacer "todo lo posible" para retirar a Aldama la medalla de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la celebración de la sesión de comparecencia informativa ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha garantizado desde el Senado que hará "todo lo posible" para retirar al empresario Víctor de Aldama la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a cuatro años y medio de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Marlaska ha recogido el guante del portavoz de ERC, Joan Queralt, cuando le ha reclamado la revisión de la concesión a Aldama esta medalla al mérito de la Guardia Civil que le fue entregada hace unos años.

Ante esto, Marlaska ha reconocido que Aldama, al que ha definido como "un corruptor" tras su condena, no es la persona adecuada "que deba ostentar un honor tan importante como portar una condecoración de la Guardia Civil".

Y es que el ministro ha recalcado que no le parece "mala idea" la propuesta de ERC para retirarle la medalla a Aldama, defendiendo que ya se había contemplado anteriormente en otros supuestos, aunque ha aclarado que la retirada de condecoraciones "no es muy sencilla" con la actual ley en la mano.

En cualquier caso, el portavoz de ERC ha agradecido a Marlaska que se haya comprometido a hacer todo lo posible para retirar la medalla de la Guardia Civil a Aldama tras su condena, apostillando que está "seguro" de que el PP apoyará al Gobierno a la hora de acometer cualquier reforma legal por la vía de urgencia para dejar sin esta distinción al empresario.

Precisamente, hace unas semanas el Ministerio del Interior defendió en una respuesta parlamentaria la transparencia del procedimiento para la concesión de medallas de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, tras volver a cuestionar el PP el "oscurantismo" de la condecoración de Víctor de Aldama.

Los 'populares' sostenían que era "llamativo" que la Orden del Mérito de la Guardia Civil no incorporara una modificación similar a la que ha realizado la Policía Nacional para supervisar que las condecoraciones salvaguardan el "valor de ejemplaridad en la conducta profesional".