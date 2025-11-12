Marlaska defiende a García Ortiz y acusa a Ayuso y su pareja de "vivir en una casa pagada supuestamente en negro"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que entiende que ha sido enjuiciado por perseguir delitos como los cometidos por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que sí es grave", ha dicho Marlaska en respuesta al PP en la sesión de control en el Congreso, "es que esa persona y su pareja, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, vivan en una casa pagada supuestamente con dinero negro".

Marlaska se ha referido de esta forma al juicio de García Ortiz en respuesta al diputado del PP Miguel Tellado, que previamente ha denunciado la degeneración política que supone que el fiscal general del Estado esté siendo juzgado en el Tribunal Supremo, así como que el propio ministro del Interior pase de ser juez a un "abogado del diablo de simples delincuentes".

TESTIFICAL DE AGENTES DE LA UCO

Tellado también ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no respetara la independencia judicial del Supremo al señalar que García Ortiz es inocente del delito de revelación de secretos por supuestamente difundir datos confidenciales de la pareja de Ayuso.

El secretario general del PP, además, se ha referido a la testifical de varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante el Supremo para asegurar que estos agentes han "confirmado" que el fiscal general del Estado destruyó pruebas en su teléfono móvil "como un vulgar delincuente".

Tras mostrar su respeto a "todas" las resoluciones judiciales, Marlaska ha afeado al PP que valore ya la prueba de la testifical de los agentes de la UCO sin esperar a la sentencia. "Deje que sea el tribunal en sentencia quien valore el conjunto de la prueba, incluso las declaraciones de los agentes de la UCO", ha dicho.

INHABILITADO DE POR VIDA COMO JUEZ

En este sentido, Marlaska ha discrepado de la interpretación de Tellado. "No creo que los agentes de la UCO dijeran que el fiscal general destruyera ninguna prueba, sino simplemente que se había borrado por las razones que interpretará el tribunal", ha sostenido el titular del Interior, añadiendo que él las únicas destrucciones de prueba que conoce son "los martillazos de la policía patriótica en relación a los discos duros del Partido Popular".

"A mí lo que me preocupa es que un fiscal general del Estado, que se ha dedicado y se dedica con el resto de la Fiscalía a la persecución de los delitos, sea enjuiciado en base a una causa subyacente que sí que es grave: dos supuestos delitos contra la Hacienda pública y falsificación documental reconocidos", ha continuado Marlaska.

"Lo que sí es grave que esa persona y su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, vivan en una casa pagada supuestamente con dinero negro", ha añadido Marlaska, que también ha censurado al PP por advertirle que está "inhabilitado de por vida" para volver a la carrera judicial.