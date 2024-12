Marlaska dice que la medalla a Aldama de 2022 se dio por su relación con Interior desde 2017, en la etapa del PP

Los 'populares' le acusan de mentir sobre la "infiltración" de la trama en el Ministerio, contando con teléfonos encriptados y licencia de armas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que en el expediente de la medalla al mérito de la Guardia Civil concedida a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', consta que es un premio por la relación con el Ministerio del Interior desde 2017, en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

En respuesta al PP, Marlaska ha negado que "se esconda" detrás de la Guardia Civil, pero ha reiterado que la medalla a Aldama concedida en 2022 no se entregó a propuesta suya en calidad de ministro del Interior.

"Atendiendo al expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Víctor Aldama, se señala que su colaboración con esa institución se remonta al menos cinco años tras su concesión en 2022, es decir en 2017, con un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy", ha expuesto Marlaska.

APUNTA A LA ETAPA DE ZOIDO Y FERNÁNDEZ DÍAZ

Marlaska ha respondido a las acusaciones del PP, que lo ha llamado "pequeño ratoncillo asustado", sosteniendo que fue con sus antecesores en Interior, Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz, con quienes se inició el contacto con Víctor de Aldama.

"Lo que yo no sé es de qué conocían en el Ministerio del Interior entonces al señor Aldama", ha señalado Marlaska, que se ha centrado en criticar la "hoja de servicios" de este departamento ministerial durante el Gobierno de Rajoy, citando los casos 'Kitchen' y el "espionaje" de la llamada policía patriótica.

Marlaska ha reiterado que están "estudiando las posibilidades" de retirar la medalla concedida a Aldama en 2022 y que le impuso el coronel jefe de la lucha contra el terrorismo yihadista, Francisco José Vázquez, ya que "no dignifica a la Guardia Civil".

"Yo no me escondo detrás de nadie, pero es algo obvio que yo no propuse esa condecoración como no propongo ninguna de las miles de condecoraciones que se dan por Policía Nacional y Guardia Civil", ha terciado Marlaska, acusando al PP de "apuntarse a denuncias de parasindicatos de la ultraderecha" a pesar de que "casi todas han sido desvirtuadas por los informes de la UCO".

El PP también ha relacionado en otra pregunta la libertad provisional de Aldama con la ley de protección del informante de casos de corrupción, lo que ha aprovechado Marlaska para sostener que esa ley impulsada por el Gobierno "le hubiera gustado" al exlíder del PP Pablo Casado o a José Luis Peñas, ya que "hubieran tenido mecanismos para que sus denuncias fueran para delante y no ser apartados de la vida política".

LICENCIA DE ARMAS Y 5 DÍAS VIP CON LA GUARDIA CIVIL

Además de las preguntas en la sesión de control, Marlaska se ha enfrentado a una interpelación en la que el senador Fernando Martínez-Maíllo le ha acusado de "mentir" sobre la concesión de la medalla a Aldama, atribuyéndole en exclusiva la iniciativa.

Martínez-Maíllo le ha reprochado que Aldama "se infiltrara dentro del Ministerio del Interior" y que pasara "cinco días VIP" en el centro de formación de la Guardia Civil en La Rioja, así como que dispusiera de teléfonos encriptados o de "licencia de arma tipo B de la Guardia Civil".

Otro de los temas tratados por el PP ha sido el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señalando que el entonces comisario jefe en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue uno de los "premiados" al pasar a ser jefe de la Policía en Canarias, y que en la 'comisión Koldo' en el Senado que Aldama recibiera a la mandataria y subiera a su avión.

En la interpelación en el Senado, además, Marlaska ha defendido que no hay "ningún problema" con la nueva normativa del registro de hospedaje. Martínez-Maíllo, por su parte, ha augurado problemas con la custodia de datos y con los retrasos de entre "diez o quince minutos" en las entradas en un hotel.