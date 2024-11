Marlaska dice que "no tiene ningún miedo" a Aldama y el PP afea que le diera medalla y teléfono encriptado

Sostiene que es "absolutamente falso" que planificara el viaje de Delcy Rodríguez y una posterior cena junto con otros ministros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que él "no tiene ningún miedo" a Víctor de Aldama, el considerado comisionista del 'caso Koldo', después de que el PP le haya afeado "mentir a los españoles" al concederle una medalla de la Guardia Civil y un teléfono encriptado.

"No tengo ningún miedo, no lo conozco, no lo he conocido en mi vida", ha señalado Marlaska en la sesión de control en el Congreso ante las reiteradas preguntas del PP aludiendo, además, a que Aldama "estaba en el operativo" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que recibió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Sea valiente, asuma su responsabilidad, Aldama tenía un móvil opaco de su Ministerio, estaba en su operativo en Barajas con Delcy y fue condecorado por usted", le ha reprochado el diputado 'popular' Carlos Rojas.

"NO DIGNIFICA A LA GUARDIA CIVIL"

Marlaska ha reiterado que la medalla a Aldama impuesta por el coronel jefe de UCE-2 responsable de la lucha contra el yihadismo, Francisco José Vázquez, "no dignifica a la Guardia Civil" y que su compromiso es "hacer todo lo posible por retirarla".

El ministro ha añadido que es "absolutamente falso" lo dicho por Aldama en el sentido de que conociera el viaje de Delcy Rodríguez en enero de 2020 o que "estuviera proyectada una cena o comida" a la que iba a asistir él como titular del Interior, junto con otros ministros.

Marlaska ha repetido que tuvo conocimiento del viaje "unas horas antes" y que evitaron que entrara en el espacio Schengen, debido a las sanciones europeas --pero no orden de detención, ha precisado-- que pesaban contra Delcy Rodríguez.

A pesar de las preguntas del PP, el ministro no ha precisado si Aldama estuvo en Barajas y subió al avión de Delcy Rodríguez junto con el entonces ministro José Luis Ábalos. En el Senado, el comisario que era jefe de Barajas negó que Aldama estuviera en el aeropuerto y, por tanto, subiera al avión de la vicepresidenta venezolana.

CRÍTICAS A MAZÓN

Marlaska ha reiterado, ante las críticas del PP, que él estuvo siguiendo en todo momento la evolución de la DANA que afectó en Valencia y que fue el presidente Carlos Mazón el que "no asumió el mando" por encima de su consejera de Interior, relacionándolo a su ausencia durante cuatro horas.

El ministro del Interior ha vuelto a defender la decisión de prolongar en el cargo al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, equiparándolo con el de la Guardia Civil y la Policía Nacional, a lo que el PP le ha afeado que "utilizara" para ello el decreto de ayudas y que "mintiera" en su justificación, ya que una semana antes ya había expuesto en el Senado que quería hacer este cambio legal.

En este sentido, Marlaska ha reprochado que le critiquen por este cambio legal cuando el Gobierno de Mazón "ha dado utilizado la DANA más de 60 millones en contratos de emergencia a empresas relacionadas con la Gürtel y ha utilizado un real decreto de la Presidencia de la Generalitat para aumentar el sueldo a los consellers".

En la sesión de control, Junts también le ha preguntado por la credibilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la detención de un jefe de la UDEF en Madrid con 20 millones ocultos entre paredes de su casa.

Marlaska ha mostrado su "repulsa" por este tipo de actuaciones pero ha defendido que ya existen controles internos para detectar estos casos, subrayando que la mayoría de hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad desempeñan sus responsabilidades con "total lealtad a los valores constitucionales".