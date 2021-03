Marlaska lleva al Consejo de Ministros su reestructuración para mantener a un comisario jubilado en un puesto clave

El nuevo organigrama incluye la asignación en la Secretaría de Estado de Seguridad del Relator Nacional para la Trata

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado al Consejo de Ministros de este martes el real decreto para reestructurar su departamento ministerial con el objetivo de mantener al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad a José Antonio Rodríguez, un comisario que se jubila de la Policía Nacional este mes de marzo al cumplir 65 años.

Según explican a Europa Press fuentes de Interior, el real decreto de reestructuración --adelantado por El País-- que aprobará el Gobierno este martes también incluye otros cambios como nombrar al jefe de Gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, nuevo Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos, contando con la asistencia técnica del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El nuevo organigrama del Ministerio del Interior eleva de Subdirección a Dirección General el puesto que ocupa José Antonio Rodríguez, que cumple 65 años en marzo y, por tanto, tiene que jubilarse como comisario de la Policía. Se trata de un cargo en la sala de máquinas de este departamento por la gestión directa sobre cuestiones operativas o de interlocución con las policías autonómicas y locales, así como con las Comunidades Autónomas.

"CADA VEZ MÁS RELEVANTE"

Tras destacar la "profesionalidad y dedicación" de Rodríguez, las citadas fuentes han señalado que la continuidad de José Antonio Rodríguez y el cambio en la estructura interna "se llevaba pensando desde hacía tiempo porque cada vez es más relevante internamente".

Con el nuevo organigrama, de hecho, se faculta a que a partir de ahora puedan encabezar el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad personas que no sean funcionarios, por lo que ya no tendrían que ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El que sea promocionado a director general no implica un mayor gasto público, según las citadas fuentes.

En este sentido, destacan que el Gabinete de Coordinación y Estudios vela sobre el buen uso de los fondos reservados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de otras funciones como la protección de las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, el pacto antiterrorista o las relaciones directas con las Direcciones Generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como con los consejeros de Interior autonómicos.

"Se ha apostado por dar continuidad al trabajo de José Antonio Rodríguez por su profesionalidad y capacidad de interlocución, algo que se ha demostrado como fundamental en los estados de alarma decretados durante la presente pandemia de Covid", añaden las citadas fuentes.

UNA ELECCIÓN CON CRÍTICAS INTERNAS

La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018 trajo consigo un fuerte malestar en un sector de la Guardia Civil, debido a que, además de algunos ceses, optó por un comisario de la Policía en lugar de un mando del instituto armado para el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Grande-Marlaska apostó por José Antonio Rodríguez, conocido al algunos círculos policiales con el sobrenombre de 'Lenin', un comisario con un pasado vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y también con el PSOE. La mayoría de sindicatos de la Policía respaldaron este nombramiento en 2018, acusando a los críticos dentro de la Guardia Civil de creerse "acreedores vitalicios" de este puesto clave en la coordinación policial.

Uno de los momentos donde su peso se puso de manifiesto fue en 2017, durante el referéndum independentista del 1-O, cuando la Fiscalía propuso a quien ocupaba el cargo siendo Juan Ignacio Zoido (PP) ministro del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, para que coordinara el dispositivo que debía impedir esta votación.

José Antonio Rodríguez, por otra parte, forma parte de la treintena de comparecientes citados por la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la llamada operación 'Kitchen', junto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.