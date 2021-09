Maroto (PP) dice que valorará "los gestos" de Sánchez en La Palma según lleguen las ayudas a los afectados

Acusa al Gobierno de "dejar abandonado" Ávila tras los incendios

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este martes que valorará los "gestos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las zonas afectadas de La Palma tras la erupción del volcán "según la velocidad" en la que tramiten las ayudas a las personas que han perdido sus casas.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Maroto ha acusado a Sánchez de "dejar abandonado" a Ávila después de los incendios del mes de agosto, por lo que, en su opinión, la presencia del presidente en La Palma será "valorable" en la medida que lleguen ayudas a los afectados. Además, ha añadido que ni los hosteleros ni los autónomas están "viendo ni un duro" de las ayudas que prometió el Gobierno.

"Al presidente no se le exige solo gestos, que son valorables. Los incendios de Ávila a nadie se le ha indemnizado ni una ayuda. En el Mar Menor el Gobierno no ha puesto ni un euro todavía. Los autónomos y los hosteleros que han tenido que cerrar sus negocios durante la pandemia por orden de la administración no han visto ni un duro", ha apostillado.

Según Maroto, la "especialidad" de Sánchez es ir "corriendo a hacerse una foto" e insiste en que son los hechos los que definen la gestión de un Gobierno, aunque reconoce que "aporta más ir" que no hacerlo.

Por último, ha criticado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, abogase por utilizar el "espectáculo maravilloso" del volcán como reclamo turístico-- declaraciones que posteriormente matizó-- porque, según explica, es "importante no confundir" la maravilla con "la tragedia".