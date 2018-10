Maroto pregunta a Pedro Sánchez si "va a ir a abrir la puerta de la cárcel" donde están los políticos soberanistas

Actualizado 23/09/2018 17:38:05 CET

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular (PP), Javier Maroto, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a acudir él mismo a la puerta de la cárcel donde están los políticos independentistas presos para abrirla, tras las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

"Si ayer la delegada pedía los indultos para los políticos presos y hoy la vicepresidenta está diciendo que llevan demasiado tiempo esos políticos, ¿qué va a pasar mañana, va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla?", ha preguntado a Sánchez durante su intervención en el Día del Afiliado del PP de Aragón, celebrado en Zaragoza.

En este sentido, ha criticado que Sánchez dijera "hace unos meses" que la Península Ibérica la conformaban, además de Portugal, "otras naciones" como Galicia, País Vasco, España y Cataluña. "¿No es para preocuparse?", se ha preguntado.

Por ello, ha vuelto a pedirle que inicie de nuevo el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y hacerlo "sin complejos".

El PP defiende la unidad de España, una España "diferente pero unida", ha dicho Maroto, quien ha subrayado que "lo que está pasando en Cataluña clama al cielo". Maroto ha recordado que fue Mariano Rajoy quien aprobó un 155 "blandito, dicen algunos, porque no duró nada", recordando que Cs pidió que se aplicase solo para convocar elecciones.

En aquel caso se acordó no intervenir la TV3 "de la vergüenza y el adoctrinamiento" y tampoco la Educación ni los Mossos, pero si este asunto se vuelve a plantear, el PP defenderá "un 155 con la duración que tiene que tener y aplicarlo sin complejos para hacer lo que hace falta".

"El PP quiere que esta hartura termine de una vez y ponemos encima de la mesa nuestra propuesta para que se entienda y se escuche". Así, ha dicho que "si alguien entiende que no hay que intervenir TV3, que salga y lo diga", recalcando que "hay que explicarse bien porque uno no es claro si no se explica".

"REVERTIR AL ESTADO" COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Asimismo, ha planteado que "si las competencias de Educación se ejercen de forma desleal, esa competencia debe revertir al Estado" en la comunidad autónoma donde así ocurra, puntualizando que esta medida solo se aplicaría en las comunidades donde así ocurriera, en ningún caso de forma general, y ha llamado la atención sobre la situación de la Educación en País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

Así, ha mencionado a "esa España donde existen aulas donde se adoctrina", donde hay profesores que "se rigen con criterios distintos" en función de dónde están, señalando que está "harto" y que "llega el momento de tomar posición".

Maroto ha reiterado su defensa de la libertad de elección de los padres, de la educación pública y concertada, del MIR educativo, indicando que "ese es el PP en materia educativa". "Si decimos esto y lo hacemos de forma clara, no habrá tentaciones de volver a no sé dónde", ha dicho.

DIGNIDAD

Durante su intervención, Maroto ha mencionado el "debate de dignidad" de los pensionistas, a quienes ha comentado que "en este país no hubo que hacer, como en otros, un recorte del 30 por ciento de las pensiones" para que estas personas "hubieran pagado el pato, de la forma más injusta, de los desmanes de los Gobiernos de izquierdas".

"La cosa iba como un tiro" en la etapa de Mariano Rajoy, ha continuado, aludiendo al objetivo "20-20" con el que el Ejecutivo pretendía llegar a los 20 millones de trabajadores contratados en 2020, a lo que ha opuesto el dato del paro del pasado mes de agosto, el más alto de la Historia de la democracia.

Se trata de "tener políticas acertadas para que el pedal de la economía funciones", opinando que lo que le ocurre a Pedro Sánchez es que cuando se deja de pedalear, la bicicleta continúa circulando, pero "al final se cae".

El dirigente del PP ha expresado que el PP debe liderar debates como el de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, y el del respeto a las mujeres, apuntando que "la generación que viene exige, desde el respeto, los roles compartidos", una bandera que debe ser del PP porque está en sus "genes".

IMPUESTO AL DIÉSEL E INMIGRACIÓN

Maroto también ha criticado el impuesto al diésel y el impuesto a las casas vacías. Y ha preguntado, de manera irónica, al presidente, que qué es lo siguiente: "¿gravar fiscalmente a los propietarios de vehículos que lleven un mes en el garaje?". En este sentido, Maroto ha defendido la rebaja de los impuestos de Sucesiones, Patrimonio, IRPF, y Sociedades.

Asimismo, ha criticado la política de inmigración del Gobierno, considerando que "cuando uno hace una cosa y la contraria tiene efectos, y el efecto llamada no es una tontería", rechazando por igual "el discurso extremo anti-europeo insolidario" y "el buenismo", para reivindicar la inmigración "legal, ordenada, vinculada con el mercado de trabajo y respetuosa" con las normas europeas.