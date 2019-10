Más País cree que el indulto a los líderes "puede ser parte de la solución" y quiere consenso entre partidos

Publicado 22/10/2019 13:41:16 CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de la campaña de Más País, Rita Maestre, ha señalado este martes que el indulto a los líderes del procés independentista "puede ser una parte de la solución" pero no la única, y ha abogado por buscar "una respuesta política consensuada por todos los actores".

En el acto de presentación del lema de campaña de los de Íñigo Errejón, Maestre incidía no obstante en que el problema no es penitenciario o judicial, y "no se resuelve con la aplicación de las leyes" porque, a su juicio, hay una desconexión de parte de la sociedad catalana.

En este sentido, ha señalado que ellos proponen una opción de diálogo y de soluciones eficaces, "una cosa nueva", que logre superar la situación difícil de la región. Maestre ha añadido que la ciudadanía está "cansada" de las posturas de los partidos independentistas y nacionales que en lugar de solucionar "hacen cada vez la herida más grande".

Por eso, teniendo en cuenta que el conflicto catalán derivado de la sentencia del procés tendrá un peso importante en la carrera hacia las urnas, ellos propone crear una mesa de partidos, con los principales líderes, "ponerles a dialogar, debatir y buscar una solución consensuada". "Hay que poner en el centro la voluntad de buscar acuerdos", ha añadido.

La también portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital ha añadido que en Cataluña "es tiempo de grises" y de matices porque "las cuestiones complejas no se resuelven de manera dicotómica".