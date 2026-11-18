El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, interviene durante el acto de inicio de campaña electoral de Bildu, a 12 de noviembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Los partidos políticos dan esta medianoche el pistoletazo de salida a la campaña - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Vizcaya, Oskar Matute, ha asegurado que ETA era "un estorbo" que "generaba dolor, cuya "violencia distorsionaba los debates políticos que tenían que darse en la sociedad vasca", pero ha evitado catalogar a la organización como banda terrorista.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Matute rechazó de forma "tajante, certera y categórica cualquier hostilidad contra cualquier candidato", en referencia a la agresión sufrida hace unos días por el candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría.

El candidato de Bildu considera que "la violencia de ETA tenía que desaparecer" y su apuesta por "la vía de la paz, de la justicia y de la reconciliación". Asimismo, ha señalado que "a las víctimas hay que darles todo el respeto del mundo, que tienen derecho a la verdad y a la reparación".

"Esa es la posición de Euskal Herria Bildu y creemos que esa es una posición mucho más honesta que la catalogación", ha añadido Matute al ser preguntado por las palabras del actual portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en el año 2024, que se negó a calificar a ETA como banda terrorista.

Dicho esto, ha afeado que el PP pretende dar lecciones de democracia a Bildu "cuando fue fundado por cinco ministros franquistas". "¿Se atreverán los medios de comunicación o la opinión pública a decir que el PP tiene una onda raíz franquista? Seguramente alguien dirá que no y dirá que ese es un debate que hay que superar en aras de la convivencia, de la normalización", ha enfatizado.

Al respecto, el candidato de Bildu que él mantiene la misma posición con ETA que la que tenía "cuando era más difícil significarse en contra" de su violencia. "ETA era un estorbo que generaba dolor y sensación de inseguridad al conjunto de la sociedad vasca. Cuando digo dolor, digo dolor; no le quito ni le pongo atenuantes", ha apostillado.