Mazón exige a Puig que defienda en Madrid la financiación "justa" que "se merece la Comunitat"

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que es "necesario y urgente" defender la financiación "justa" que merece la Comunitat Valenciana, y ha urgido al 'president', XImo Puig, a defenderla en Madrid.

Mazón, que ha participado en la concentración convocada por la plataforma 'Per un finançament just' ante el Congreso de los Diputados para exigir la reforma del modelo de financiación autonómico, ha reprochado al Consell que "para la foto siempre está presto y dispuesto, pero para traer soluciones a la Comunitat no lo veo y es el paso que merecemos", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"La Comunitat es la peor financiada de todas las autonomías por un sistema que puso en marcha el Partido Socialista, que lleva tres años en el Gobierno de España", ha señalado Mazón, quien ha lamentado que, al "margen de una foto de unión" de todos los partidos, empresarios y sindicatos en el acto de este martes, "no veo que quienes ostentan la máxima responsabilidad desde la Generalitat nos traigan ni una sola solución, ni un solo avance".

Por ello, ha insistido en que se deben "pedir responsabilidades a quien las tiene y si Puig se reúne con la ministra de Hacienda y esta le dice que no toca hablar de financiación, entonces es que existe un problema de malas relaciones dentro del propio Partido Socialista o de falta de mando e influencia y de pisar fuerte con sus compañeros".

Asimismo, Mazón ha asegurado que la reivindicación de una financiación justa "nosotros la llevamos a cabo en los plenos de la Diputación, en los ayuntamientos, en las declaraciones institucionales, en la promoción y en los estudios que elaboramos", ya que, tal como ha defendido, "nuestra tierra está por encima de nuestras siglas políticas".

"Es bueno que estemos hoy aquí y sigamos reivindicando esa financiación justa, porque la reivindicación sin avances no llega a ningún sitio", ha añadido y ha afirmado que sus expectativas sobre la reunión de la plataforma con la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, "no son nada halagüeñas, porque los precedentes no son buenos". "La última vez que se reunió el 'president' de la Generalitat con la ministra, compañera suya de partido, ninguneó a la Comunitat Valenciana", ha concluido.