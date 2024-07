Mazón no cree que Vox cumpla su amenaza por los menores y acusa a Sánchez de usar el tema para "llamar facha al PP"

Denuncia que el Gobierno no facilitara hasta el martes a las 18.00 horas el "famoso texto" de la reforma de la ley de extranjería



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que no teme por la estabilidad de su Gobierno ni cree que Vox cumpla su amenaza de romper en su comunidad por el reparto de menores migrantes. Tras subrayar el "colapso" que ya sufren en los centros de acogida de su región, ha denunciado la "frivolidad" del Gobierno de Pedro Sánchez con este asunto y que lo utilice para intentar "llamar facha al Partido Popular".

"¿Por qué el Gobierno trata esto con esta ligereza y con esta frivolidad? ¿Por qué lo hace así? Yo lo estoy viendo en demasiadas ocasiones. Es básicamente la búsqueda permanente del truco diario para intentar llamar facha al PP, cueste lo que cueste", ha asegurado Mazón en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón.

El presidente de la Generalitat ha avisado que él "no piensa pasar ningún examen de solidaridad ante nadie" porque "ya lo ha pasado". "Hoy en Tenerife nos tendrían que dar una medalla matrícula de honor a la solidaridad a las comunidades autónomas, en vez de estar señalándolos con el dedo", ha enfatizado.

DICE QUE SERÍA UNA "SORPRESA" QUE VOX ROMPIERA EL PACTO

Al ser preguntado si cree que Vox puede salirse del Gobierno y cumplir su amenaza de romper los pactos autonómicos con el PP si no se evita el reparto de menores migrantes, Mazón ha asegurado que él no cree que eso suceda en su autonomía.

"Estoy bastante tranquilo con la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana y cualquier otra cosa para mí sería una sorpresa. Y para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que están viendo cómo estamos avanzando también sería una sorpresa y probablemente sería una decepción", ha declarado.

Mazón ha señalado que si la formación de Santiago Abascal diera ese paso tendría que explicarlo porque en este primer año de Gobierno PP y Vox han "trabajado muy bien" en su autonomía. Según ha añadido, son partidos "distintos" pero han apostado por lo que les une, como "la agenda de la libertad, bajar impuestos o reducir el gasto político".

"Por tanto, no temo por la estabilidad de mi Gobierno. A lo mejor alguno piensa que soy ingenuo", ha dicho, para insistir en que una ruptura sería "una gran sorpresa" para él, que "no entendería". "Pero me da que yo no sería el único que no la entendería", ha apostillado.

CRITICA QUE LA REFORMA DE LA LEY LES LLEGARA ESTE MARTES

Ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra esta tarde en Tenerife, Mazón ha asegurado que es "falso" que haya "6.000" menores migrantes que hoy se vayan a repartir entre las autonomías. "Es falso. Eso no va a ocurrir hoy. No viene en el orden del día", ha afirmado, para añadir que lo que figura en el ese orden del día "es un acuerdo del año 2022 donde todas las comunidades autónomas ya aceptaron un cupo" que él ratifica.

Además, ha denunciado que el "famoso texto" de la reforma de la ley de extranjería para ese reparto de menores se les facilitara hasta este martes a las 18.00 horas cuando, según ha dicho, hay autonomías "que no son las del PP", que hoy acuden a la Conferencia Sectorial con "con las enmiendas preparadas" tras haber recibido esa reforma "con extraordinaria antelación".

Sobre esa reforma de la ley de extranjería y si el PP la apoyaría, Mazón ha dicho que en su caso van a analizarla con expertos y dará una opinión cuando la tengan, dado que es un asunto "complejo" y recibieron el texto ayer por la tarde.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha preguntado al Gobierno si "es cierto que se va a poner en marcha un sistema en el que se elimine a las comunidades autónomas de la capacidad de decisión" y de "poder participar" tanto "en el diagnóstico del problema" como en la "posible solución".

PIDE MÁS RECURSOS PORQUE ESTÁN "COLAPSADOS"

Mazón ha pedido tener más recursos para poder atender a los menores migrantes en su comunidad, puesto que ya están "colapsados todos los centros". "Tenemos 317 plazas de menores y ahora mismo hay 481 menores", ha resaltado.

De hecho, ha indicado que la Generalitat valenciana está "amenazada" por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la región por el trato que están dando a los menores por estar "hacinados" sus centros, con la oposición tildándole de "xenófobo y racista".

Además, ha preguntado qué pasaría si las CCAA enviaran esos menores a las instalaciones de los municipios, como "está haciendo el Gobierno de España" con las autonomías al mandar los menores "sin preaviso".

"SÁNCHEZ HA HECHO SINGULAR TAMBIÉN LA INMIGRACIÓN PARA CATALUÑA"

El presidente de la Generalitat valenciana ha recalcado que en España hace falta "una política de Estado en inmigración" porque se trata de un "gravísimo y dificílisimo problema". Según ha dicho, se trata de negociar y acordar como han hecho las CCAA del PP con la EBAU común.

"Decir que hay colapso en los centros de acogida y demandar recursos no es xenófobo, es ser responsable con la realidad que tenemos y con lo que está pasando, sobre todo cuando el presidente del Gobierno ha troceado y ha hecho singular también la inmigración para Cataluña", ha denunciado.

Al ser preguntado si, dada la saturación de los centros de acogida, son focos de inseguridad, Mazón ha afirmado que él no va a "vincular inmigración con delincuencia ni con ilegalidad". "No lo voy a hacer", ha proclamado. Eso sí, ha reconocido que "a día de hoy no hay ni un solo ayuntamiento en la Comunidad Valenciana que le haya dicho que quiere el próximo centro de acogida en su municipio.