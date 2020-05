Mendia dice que no podría compartir gobierno con EH Bildu, que no condena que la "persigan" hasta el portal de su casa

Muestra su "asombro" por el cambio en EH Bildu en el acuerdo con PSOE y Unidas Podemos y le da la bienvenida "al principio de realidad"

La secretaria general y candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado este viernes que no podría compartir un gobierno "con un partido que no condena" que le "persigan hasta el portal" de su casa", en alusión a EH Bildu.

Mendia se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a los llamamientos que desde Elkarrekin Podemos se hacen para formar un Gobierno Vasco de izquierdas junto a PSE-EE y EH Bildu, y al hecho de que la formación soberanista no haya condenado el ataque con pasquines y pintura que la propia Mendia sufrió en el portal de su casa.

"Yo no puedo compartir un gobierno con un partido, si ese partido no condena que me persigan hasta el portal de mi casa, que me ataquen, y que incluso, al día siguiente, vuelvan a pasar por la calle donde vivo", ha asegurado.

De esta forma, ha aludido al hecho de que, al día siguiente del ataque que sufrió en su vivienda, una caravana de coches, con carteles a favor de preso de ETA Patxi Ruiz, pasara por delante de su domicilio, pararan y tocaran el claxon.

La dirigente socialista ha indicado que en Euskadi "se han hecho en el pasado y se seguirán haciendo en el futuro" acuerdos y políticas sectoriales entre partidos, pero que "otra cosa es formar un gobierno y elaborar un proyeco programático".

En este sentido, ha lamentado que "no sé qué principios básicos tiene Elkarrekin Podemos para tener esas ideas, pero el PSE-EE es un partido serio, que ha sufrido mucho en Euskadi, y necesita fundamentos éticos para construir el futuro".

De esta manera, ha vuelto a solicitar una condena firme a EH Bildu y a Sortu ante el ataque que sufrió, porque considera que tienen "más responsabilidad", y ha reclamado que "no utilicen siempre el equilibrio lingüístico para evitar algunas palabras".

"Creo que aquí, en Euskadi, debemos actuar y hablar con claridad. Este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad, y lo debemos decir alto y claro. Y si algunos lo dicen, tiene más valor, porque han estado en esa estrategia en el pasado, y han alentado ese tipo de comportamientos en el pasado", ha dicho, en referencia a la izquierda abertzale.

Asimismo, y ante el ataque con pintura sufrido por la herriko taberna del Casco Viejo de Bilbao, Mendia ha afirmado que no puede "actuar de tertuliana" sobre "los movimientos o grupos internos de EH Bildu", ya que es "su asunto", pero ha reclamado a sus dirigentes que, "si esas personas o esos grupos no son parte de EH Bildu o de Sortu, lo digan claramente, que digan que no comparten su estrategia y que condenan esos comportamientos y esas acciones".

"Ellos han decidido defender y mantener esa posición política, y creo que está fuera de lugar y alejado de la sociedad. Nosotros pedimos a EH Bildu que dé pasos y condene esas acciones. Aún no lo hemos logrado, pero seguiremos pidiendo que condenen claramente", ha asegurado.

Por otro lado, Idoia Mendia ha mostrado su "asombro" ante la postura de EH Bildu en el acuerdo logrado junto a PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de 2012.

En su opinión, la formación de la izquierda soberanista ha pasado, "de defender que en una Euskadi independiente todo iría mejor y que en el Parlamento vasco se puede solucionar todo en cuanto a legislación laboral, a reconocer que los cambios de verdad hay que hacerlos en el Congreso y acordando con el Gobierno de España". "Pues bienvenidos al principio de realidad", ha afirmado.

Asimismo, la dirigente socialista ha asegurado que "muchos partidos estamos en contra" de la reforma laboral que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy aprobó, "desde la mayoría absoluta", en el año 2012, "y queremos cambiarla".

Así, ha destacado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado públicamente que se "está trabajando en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios para anular algunas partes de la reformal laboral que son muy lesivas para los derechos de los trabajadores". "Eso es lo que están trabajando, y, al mismo tiempo, están estableciendo los principios para un nuevo estatuto del trabajador", ha añadido.

En este sentido, Mendia ha asegurado que, para los socialistas "el punto más importante" es el diálogo social, "el diálogo a tres partes" entre Gobierno, empresarios y sindicatos, y "buscar acuerdos para que las iniciativas tengan fuerza y sus consecuencias sean buenas".