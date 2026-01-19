Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado que que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Ha anunciado de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Durante esta noche los equipos han trabajado para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", ha apostillado Moreno. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y HOSPITALES ACTIVADOS

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Además están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

CONEXIONES SUSPENDIDAS Y PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVADO

Cabe enmarcar que Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa del accidente.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento.

PUESTOS DE AYUDA

En Adamuz, la caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos por el descarrilamiento de los dos trenes, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal. Además, Adif y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas.

Por su lado, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

LAS AUTORIDADES MANDAN SU PÉSAME Y MUESTRAN APOYO

Diversas autoridades se han pronunciado al respecto. Entre ellas, el presidente del Gobierno de España, ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente. "El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

En el plano institucional, la reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Ejecutivo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha quedado suspendida. En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.

Además, la Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero tras el descarrilamiento. Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en una publicación de 'X' que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha manifestado su "profunda preocupación" por el accidente ferroviario. También, desde Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page ha mostrado su solidaridad y ha ofrecido "los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha".

De igual forma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su pésame por las víctimas tras conocer las "terribles noticias".

Ademá, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado "su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos" por la tragedia de Adamuz, "una de las peores de la historia ferroviaria en España".