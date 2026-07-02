Mercedes González, imputada por el 'caso Leire', se suma a la lista de directores de la Guardia Civil investigados

Archivo - La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, preside la entrega de diplomas de la 170ª promoción de Guardias Jóvenes de Valdemoro - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se ha sumado hoy a la lista de máximos responsables del Instituto Armado investigados judicialmente tras ser imputada por el juez del 'caso Leire Díez' por indicios de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Mercedes González reconoció dos encuentros con Leire Díez tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se vieron al menos en tres ocasiones.

La directora general, que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, aseguró en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco presionado a ningún agente, ni ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La mayoría de las asociaciones profesionales que representan a los guardias civiles han reclamado la dimisión de Mercedes González y también de su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, igualmente citado por el juez como imputado. Las organizaciones entienden que la situación es "insostenible" y que daña a la institución.

DOS DIRECTORES INVESTIGADOS EN EL 'CASO PEGASUS'

Los dos antecesores de Mercedes González al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, también figuran entre los investigados en el marco del conocido como 'caso Pegasus' sobre un presunto espionaje a líderes y empresarios relacionados con el independentismo catalán.

Fue en febrero de 2026 cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona imputó a Félix Azón --que fue jefe de la Guardia Civil entre 2018 y 2020-- y María Gámez --directora entre 2020 y 2023--, junto a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban.

En el 'caso Pegasus' se indaga en presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.

Además, María Gámez dimitió de su cargo en 2023 por una causa judicial relacionada con su marido, acusado de presuntas irregularidades con fondos públicos de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011.

Un año después de que Gámez dejara su cargo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla archivó la causa contra su marido por haberla iniciado cuando ya habían caducado los plazos legales para investigar.

LUIS ROLDÁN, IMPUTADO Y CONDENADO A 31 AÑOS

El primero de los jefes de la Guardia Civil investigados en democracia fue Luis Roldán, quien presidió el Instituto Armado entre 1986 y 1993.

La justicia investigó y posteriormente condenó a Luis Roldán por los delitos de malversación de caudales públicos, al enriquecerse personalmente con fondos reservados, y cohecho, por el cobro ilegal de comisiones a cambio de adjudicar a dedo contratos de obra en múltiples cuarteles de la Guardia Civil.

Asimismo, Roldán también fue investigado y condenado por estafa y fraude fiscal, tras ocultar su patrimonio a Hacienda a través de sociedades pantalla y cuentas bancarias en Suiza, y por falsedad documental, tras incluir en su currículum las licenciaturas de Ciencias Económicas e Ingeniera, que nunca estudió.

Tras darse a la fuga en 1994 y ser detenido en Bangkok en 1995, Roldán fue condenado por la Audiencia Nacional en 1995 a 28 años de prisión por estos cinco delitos, aunque, posteriormente, el Tribunal Supremo elevó la pena a 31 años. Además, fue condenado a otros tres años por el 'caso Urralburu'.

Roldán cumplió finalmente una condena de diez años en la prisión de mujeres de Brieva, en Ávila, y al conseguir el tercer grado regresó a su ciudad natal, Zaragoza, donde murió en 2022.