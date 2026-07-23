La Mesa del Congreso acepta la nueva propuesta del PSOE para forzar a Feijóo a declarar cómo paga su piso en Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha dado su visto bueno, con los votos del PSOE y Sumar y la abstención del PP, a la proposición no de ley reformulada por los socialistas con la que persiguen que la Cámara se comprometa a impulsar reformas legislativas para obligar al líder de la oposición, ahora el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, a informar de todo su patrimonio y retribuciones en renta o en especie, lo que, en opinión de los socialistas, debería incluir el dato de cómo se paga la vivienda donde reside con su familia en Madrid.

Esta iniciativa, registrada para su debate en Pleno, tiene su origen en las insinuaciones que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Feijóo a finales de junio, en el último debate sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sánchez dio a entender que Feijóo no declara adecuadamente el pago de la vivienda en la que vive en el barrio madrileño de El Viso, insinuando que lo paga el PP y que debería declararse como retribución en especie. El líder del PP replicó después que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo.

El PSOE registró un primer texto que no pasó el filtro de la Mesa del Congreso. Siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, el órgano de gobierno pidió a los socialistas que reformularan una iniciativa que los letrados de la institución habían cuestionado tanto el fondo como la forma.

Y es que los letrados avisaron de que el texto versaba sobre cuestiones que son competencia de la Cámara, y particularmente de la propia Mesa. También apuntaron que la proposición no de ley no es el instrumento adecuado para instar a la adopción de acuerdos por parte del Congreso, pues se trata de una herramienta parlamentaria para ejercer la labor de control y recordaron que el control parlamentario se ejerce sobre el Gobierno, no sobre los diputados, como es el caso del líder de la oposición.

Así las cosas, el PSOE registró el texto con una nueva redacción que ya no compromete al Congreso a promover que los diputados "reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, actividades a intereses económicos", sino que limita el compromiso al impulso de las reformas legislativas necesarias para lograr ese objetivo.

Es decir, en lugar de instar al Congreso a actuar en ese sentido, como hacía en su redacción original, invadiendo las competencias de la Mesa de la Cámara, el PSOE emplaza a la Cámara a legislar para lograr el mismo objetivo.

Tras analizar el nuevo texto, la Mesa del Congreso ha procedido este jueves a calificar la propuesta, con los votos del PSOE y Sumar y la abstención del PP, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

ELIMINAN LA MENCIÓN EXPRESA A LA VIVIENDA

Los socialistas también retocaron el punto dos de su iniciativa en el que aludían directamente al jefe de la oposición. En este caso buscan que la Cámara se conjure para promover las reformas legislativas necesarias para garantizar que quien ostente esa figura consigne en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o especie, donaciones actividades e intereses económicos".

Además, en su nueva iniciativa el PSOE eliminó la mención específica a que, en el apartado de las retribuciones, en especie Feijóo debería incluir "el pago de su actual vivienda".

Tampoco aparecen ya las alusiones a la "posición preeminente entre las autoridades del Estado que el decreto de Ordenamiento General de Precedencias en el Estado" protocolariamente al jefe de la oposición, aunque sí se introduce la apostilla de que, quien ostente esa condición, deberá dar la citada información en sus declaraciones "sea o no miembro de las Cortes Generales".

CAMBIOS EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El PSOE justifica su iniciativa en que al jefe de la oposición, que políticamente representa la alternativa del Gobierno, se le debe exigir "una especial transparencia en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos".

Sin embargo, también ha hecho cambios en la exposición de motivos de la iniciativa de donde han desparecido las menciones directas a Feijóo. Así, han quitado su alusión a que en la página web del Congreso sólo aparece publicada la declaración que presentó el líder del PP al tomar posesión en agosto de 2023, informando de sus retribuciones anteriores como presidente del Grupo Popular en el Senado y como presidente del PP, pero sin haber actualizado esa declaración desde entonces.

Por contra, en su nuevo texto, los socialistas sí recalcan que resulta "inadmisible que una persona que pretende encabezar la alternativa de Gobierno lo haga ocultando su patrimonio, las donaciones que recibe o quiénes facilitan que ostente un elevadísimo nivel de vida". Por eso, recalcan que la Cámara tiene "el deber de promover cuantas actuaciones sean necesarias para evitar las falsedades en el patrimonio que publican los líderes políticos".