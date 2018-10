El miembro del Clan Pagnozzi detenido llevaba en España desde 2009 dirigiendo los envíos de droga a Italia

Actualizado 26/02/2015 14:09:09 CET

Se trata de la primera operación de la Guardia Civil en colaboración con Roma tras decenas de operativos compartidos con Carabinieri de Nápoles

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tullio Bianco, alias 'Ginocchia', llevaba en España desde 2009 ejerciendo como nexo entre los traficantes de droga sudamericanos o marroquíes y sus jefes del 'Clan Pagnozzi', gestionando los envíos a Italia de cargamentos de hachís y cocaína. Hoy ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès donde vivía con su novia, informan a Europa Press fuentes de la investigación.

De 43 años de edad, 'Ginocchia' había vivido también en Castellón. No tenían ninguna tapadera, no trabajaba en nada, simplemente se dedicaba a buscar contactos para cumplir con su cometido dentro de la organización sin disfrutar de demasiados lujos como coches de alta gama o viviendas de grandes dimensiones para no llamar la atención. Los envíos de droga que gestionaba en ocasiones hacían escala en España y otras veces no.

Cuando la Guardia Civil ha acudido a detenerle apenas ha opuesto resistencia ni se ha mostrado sorprendido. "Este tipo de delincuentes sabe que cuando son detenidos es porque hay una larga investigación detrás", explica uno de los responsables en España de la 'Operación Tulipán', desplegada de forma simultánea también en Italia donde se han practicado hasta 61 detenciones.

DOMENICO PAGNOZZI

El Clan Pagnozzi debe su nombre a uno de sus líderes carismáticos, Domenico Pagnozzi, y se ubica en Roma. Por esa razón no se le puede considerar un grupo de la Camorra, 'título' reservado a los grupos napolitanos que operan en la zona de la Campania, al sur de Italia. No obstante, el clan Pagnozzi también se rige por 'el método', término con el que se define la forma de actuar de estos grupos mafiosos.

Según las fuentes consultadas, guardaban buena relación con los clanes camorristas de Mazzarella y Amato. También tenían contactos con endrinas de la mafia calabresa (La 'Ndrangheta) en la zona San Luca y Gioa Tauro. "Estas relaciones básicamente consisten en 'tu no vengas a Roma y yo no voy a Nápoles o Calabria'", explican los expertos de la Guardia Civil. Luego son esas relaciones las que ayudan a facilitar apoyos en España, desde infraestructura a contactos de narcotraficantes para suministrar la droga, añaden estas fuentes.

El Clan Pagnozzi se dedica a los negocios habituales: tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, extorsión, robo... En esta 'operación Tulipan' las autoridades italianas han intervenido y bloqueado 12 locales comerciales entre los que hay bares y clubs de alterne, pero también hay fruterías, joyerías y hasta una tienda de mascotas. "Tocan todos los palos", admiten las mismas fuentes.

También se han intervenido 30 propiedades inmobiliarias, 222 productos financieros y bancarios, 72 vehículos con un valor estimado de 766.000 euros y 20 sociedades mercantiles cuyas acciones alcanzan un valor bursátil de 2,25 millones de euros.

CIEN MAFIOSOS DESDE 2007

La Guardia Civil ya ha detenido desde el año 2007 a cerca de cien mafiosos italianos y ha colaborado en decenas de investigaciones con las autoridades napolitanas. La principal novedad que entraña la detención este jueves de Ginocchia es que se ha hecho en colaboración con las autoridades de Roma.

Las fuentes consultadas recuerdan que las fuerzas de seguridad de Italia son reacias por lo general a compartir su información con otros cuerpos y que esta colaboración con Roma no habría sido posible sin los resultados obtenidos en los últimos años. El objetivo de la Guardia Civil ahora es comenzar a cooperar también con los Carabinieri del norte de Italia.

En la operación de este jueves, las investigaciones en España se iniciaron tras obtener información de las autoridades italianas sobre la posible presencia de esta persona en España. Tras realizar diversas investigaciones en varias provincias, finalmente fue localizado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde la Guardia Civil le detuvo en las proximidades de su domicilio.

La detención ha sido llevada a cabo conjuntamente por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de la Zona de Barcelona.