Los militantes del PP presentan 1.115 enmiendas a la ponencia de Estatutos y Política, cuatro veces menos que en 2017

La Ponencia Política recibe 888 enmiendas y la de Estatutos, 227

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 3.264 compromisarios que participarán en el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en Madrid los próximos días 4, 5 y 6 de julio, han registrado un total de 1.115 enmiendas a las dos Ponencias que se han presentado para su aprobación, la de Estatutos y la Política, según ha informado el partido en un comunicado.

Se trata de casi cuatro veces menos enmiendas que las que los militantes presentaron en el último congreso ordinario del PP, celebrado en febrero de 2017 en Madrid cuando la Presidencia de la formación la ostentaba Mariano Rajoy. En aquel momento había cinco textos a debatir que en la actualidad equivalen a dos ponencias.

En concreto, la ponencia Política --que recoge el ideario del partido y que servirá de base al programa electoral-- ha recibido un total de 888 enmiendas. El plazo de presentación de las mismas expiró este miércoles 25 de junio a las 20.00 horas.

La elaboración de este documento ha correspondido al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno; al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco; a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y a la eurodiputada Alma Ezcurra.

EL PP DE AYUSO NO ENMIENDA LAS 'PRIMARIAS'

En el caso de la ponencia de Estatutos, las enmiendas presentadas ascienden a 227. Este texto lo han elaborado el presidente de la Región de Murcia y del PP regional, Fernando López Miras; la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

Este jueves, el PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso confirmó que finalmente no presentará enmiendas a la reforma de las 'primarias' en la ponencia de Estatutos por entender que el nuevo sistema "mantiene el protagonismo de los afiliados". Eso sí fuentes de la formación admitieron que hay "matices" que deben ser concretados más adelante.

SE ABRE UN PERIODO DE NEGOCIACIÓN

A partir de este momento, los ponentes iniciarán un periodo de negociación con los autores de las enmiendas para valorar si pueden introducirse en el texto a través de una transaccional. De no haber acuerdo, se debatirán en el Congreso del PP la próxima semana.

El primer paso de las Ponencias una vez iniciado el Congreso será su debate en Comisión, que contará con la presencia de los ponentes, los enmendantes y los compromisarios que se hayan adscrito a esa Ponencia.

Iniciada la sesión, los ponentes presentarán e informarán de las enmiendas recibidas, indicando las admitidas y las no admitidas en el proceso de negociación previo. Las no admitidas, serán defendidas por su autor; el ponente podrá aceptarla o no; y en caso de rechazarla, se votará. El texto resultante de ese debate debe ser aprobado por la mayoría simple de los miembros de la Comisión.

Por último, solo llegarán a Pleno las enmiendas rechazas que hayan obtenido el apoyo del 25 por ciento de los compromisarios adscritos a esa Comisión.

MAYOR CONSENSO

El Partido Popular ha insistido en que en el último Congreso ordinario en el que se produjo debate de ponencias, celebrado en el año 2017, se registraron 4.000 enmiendas a los cinco textos presentados.

A su entender, ahora los ponentes han "conseguido aunar al Partido Popular en torno a unas ponencias que han recibido menos enmiendas y, por lo tanto, mayor respaldo". "Se trata de un reconocimiento hacia unas propuestas que tienen un amplio consenso en la militancia del PP", ha concluido el PP.