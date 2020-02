Un militar herido hace nueve años en una explosión en unas maniobras denuncia falta de justicia y "maltrato" de Defensa

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 24 de febrero de 2011 se produjo una explosión en la base de Hoyo de Manzanares que provocó la muerte de cinco militares y heridas graves a otros dos. Nueve años después, uno de los heridos, el teniente José Manuel Candón, denuncia falta de respuesta de la justicia militar y "maltrato" por parte de los sucesivos ministros de Defensa.

El suceso tuvo lugar durante unas maniobras con más de 50 kilos de explosivos. El teniente de Infantería de Marina sufrió heridas que le provocaron un 79 por ciento de discapacidad y desde entonces libra una larga batalla judicial en busca de "honor, lealtad, profesionalidad" y la asunción de responsabilidades.

En una carta escrita con motivo del noveno aniversario de la tragedia, remitida a Europa Press, el militar asegura que los explosivos habían sido declarados inútiles y por tanto no eran aptos "para ningún tipo de empleo debido a su peligrosidad".

"Suman ya cuatro ministros de Defensa de distintos partidos políticos que han hecho caso omiso a nuestras peticiones de audiencia, tres generales asesores jurídicos togados y cuatro jefes de Estado Mayor de la Defensa que no se han movido un ápice por conocer lo sucedido", lamenta.

El teniente Candón avisa de que, más allá de su caso, las Fuerzas Armadas no han tomado medidas para que accidentes como el suyo no vuelvan a producirse. "No se trata de indemnizaciones millonarias, se trata simplemente de honor, lealtad, profesionalidad y, lo más importante, de asumir las responsabilidades que a cada cual correspondan", reivindica.

"INDIFERENCIA Y ABANDONO"

Según denuncia, "obviar" estos sucesos solo puede conllevar "que vuelvan a repetirse" y "pondrán en tela de juicio la eficacia e independencia" de la justicia militar. "35 operaciones quirúrgicas, 592 días de baja y un 79% de discapacidad no merman mis deseos y fuerza para seguir luchando", asegura en busca de la obtención de justicia "de una vez por todas".

El oficial de Infantería de Marina lamenta que este "maltrato" venga desde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, a los que los fallecidos y los heridos consideraban su "casa" y que solo les ha respondido con "indiferencia, abandono y una falta de empatía más que reseñable".