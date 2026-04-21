El ministro Torres reprocha al PP que todavía no haya citado a Mazón en la comisión del Senado sobre la dana

1080254.1.260.149.20260421180447 Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado este martes al PP que todavía no haya citado al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la comisión del Senado sobre la dana, al tiempo que ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la catástofre.

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde el senador de Compromís ha preguntado al ministro si el Ejecutivo ha estado "a la altura de las circunstancias" ante las consecuencias del temporal y ha denunciado que los valencianos siguen "abandonados ante tanta ineficacia".

En su respuesta, Torres ha criticado la ausencia del expresidente valenciano en la Cámara Alta y ha señalado que "qué menos que comparecer el máximo responsable de un desgobierno como el señor Mazón ante lo que aconteció en su comunidad".

Los 'populares' decidieron incluir a Mazón en el listado de comparecientes de la comisión del Senado de la dana, pero todavía no han puesto fecha a su comparecencia. Es más, esta investigación del Senado ha echado el freno y no celebra una sesión desde hace dos meses.

LAS RESPONSABILIDADES DEBERÁN DIRIMIRSE EN LOS TRIBUNALES

En cualquier caso, el ministro ha asegurado además que el Ejecutivo mantiene la disposición de "colaborar y de tender la mano a todos los grupos" para escuchar propuestas destinadas a mejorar la respuesta institucional ante los efectos de la dana.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno ha actuado con medidas de emergencia tras una catástrofe que, según ha recordado, "nadie preveía", al igual que ocurrió con la erupción volcánica en La Palma, y ha insistido en que las responsabilidades por las más de 230 víctimas deberán dirimirse en los órganos judiciales correspondientes.

Torres ha reconocido que ninguna actuación pública podrá compensar la pérdida de vidas humanas ni los daños materiales sufridos por los afectados, aunque ha defendido que el Ejecutivo ha articulado el "máximo de los esfuerzos" para atender a las víctimas mediante ayudas económicas y coordinación institucional con ayuntamientos y asociaciones.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha trabajado con la Generalitat Valenciana, con alcaldes de distintos signos políticos y con colectivos de afectados a través de una comisión interministerial y una comisionada específica para la reconstrucción.

Durante el turno de réplica, Compromís ha criticado la falta de inversiones estructurales en las zonas afectadas por inundaciones y ha reclamado la publicación del informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) para planificar actuaciones que reduzcan el impacto de futuras danas, advirtiendo de que los municipios siguen "a la intemperie".

PRIMER COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

En respuesta, Torres ha destacado que por primera vez se ha constituido un comité de expertos para la sostenibilidad y la ordenación del territorio y ha defendido que el Gobierno ha transferido 1.750 millones de euros directamente a los ayuntamientos para reconstruir infraestructuras ante futuros episodios similares.

También ha señalado que el Ejecutivo ha habilitado fondos para viviendas dañadas y ayudas directas a pequeñas y medianas empresas afectadas, medidas que, según ha recalcado, "no se habían aplicado en anteriores catástrofes" como la erupción volcánica en La Palma.