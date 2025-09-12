Monago (PP) asegura que Sánchez le copió la tesis doctoral con el plan escolar de formación en emergencias

Y celebra que el Gobierno adopte esta asignatura para los colegios: "Estas cosas las hacemos para que esto se pueda compartir"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Antonio Monago ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha "copiado" la tesis doctoral con el plan de formación ante emergencias de Protección Civil destinado a centros educativos que el Ejecutivo presentó el jueves en un instituto de Cuenca.

Este plan escolar, según avanzó Sánchez, llegará a 25.000 centros educativos y a ocho millones de estudiantes. "España se convierte en el primer país europeo que incorpora en la educación obligatoria la cultura de la formación en emergencias en Protección Civil", subrayó el líder socialista.

Por su parte, el expresidente extremeño ha explicado que en la tesis doctoral que presentó en 2024 por la Universidad de Salamanca, con la que estuvo "tres años investigando", proponía una asignatura escolar sobre medio ambiente y protección civil que trabajara en la "autoprotección ciudadana" y como "herramienta para trabajar valores y también para reforzar la prevención" ante situaciones como incendios.

"Si no se ha plagiado, pues esa medida sí estaba ya escrita, negra sobre blanco, en esa tesis doctoral", ha defendido Monago que, no obstante, se ha felicitado con que el Gobierno haya puesto en marcha esta medida. "Me alegro y estas cosas las hacemos para que esto se pueda compartir", ha afirmado el senador del PP en sendas entrevistas en 'Antena 3' y 'Cuatro', que ha recogido Europa Press.

MONAGO, BOMBERO ANTES DE DEDICARSE A LA POLÍTICA

"En cualquier caso, me felicito porque es una medida que se proponía en la tesis doctoral y ese es el objetivo que suelen tener los trabajos académicos, que tengan impacto, que tengan trascendencia y sobre todo que sean útiles a la sociedad", ha abundado.

Monago fue bombero antes de dedicarse a la política y, de hecho, ingresó en el Cuerpo de Bomberos en 1987. Además, es doctor en Derecho, tiene un diploma de Estudios Avanzados y es diplomado Universitario en Criminología. En su ficha figura que también es diplomado en Altos Estudios de la Defensa, CESEDEN.