Monago (PP) cree que Marlaska "parece el jefe de la Falange" ya que "ha cogido el gusto" a "sancionar a todo el mundo"

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este jueves, sobre la supuesta petición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de sancionar al expresidente Mariano Rajoy por saltarse el confinamiento, que no le "extraña nada" porque "parece el jefe de la Falange" ya que "le ha cogido el gusto a esto de sancionar a todo el mundo".

"Le han cogido el gusto al Estado de Alarma, le han cogido el gusto a este Estado de Excepción encubierto, a esta restricción de las libertades, de los derechos", ha subrayado Monago al tiempo que ha añadido que "se ha venido arriba, si Marlaska parece el jefe de la Falange, le ha cogido el gusto a esto de sancionar a todo el mundo".

Así, preguntado en rueda de prensa en Mérida por las informaciones aparecidas este jueves en las que supuestamente Grande-Marlaska ha presionado para que se multe a Rajoy por saltarse el confinamiento para ejercitarse, Monago ha señalado que "después de un millón de españoles que han sido sancionados, ya no nos extraña nada".

"Por cierto, le gusta mucho poner multas por arriba, pero por aquí cerca alguno fue al (Hospital) Materno, lo reconoció, no se como va ese expediente... El presidente de la Junta fue al Materno, lo reconoció él en el Programa de Ana Rosa y no le ha puesto la multa el señor Marlaska, ni la delegada del Gobierno, a unos sí a otros no, pues hace que las cosas sean muy arbitrarias", ha espetado.

"Con esto no estoy diciendo que multen a nadie, es que creo que con esto hay mucho exceso en el tema de las sanciones", ha aclarado el líder de los 'populares' extremeños.

Además, ha resaltado que España es el país "que más ha sancionado de toda la Unión Europea". "Le ha cogido el gusto a la sanción, al ordeno y mando, por lo tanto no nos extraña absolutamente nada de este Gobierno", ha apuntillado.

A este respecto, ha reiterado que hay "un millón de españoles sancionados por la pandemia, como en ningún sitio de Europa, váyanse ustedes ahí a Portugal". "Por cierto, que vergüenza, que vergüenza que puedan ir a Portugal ahora del Reino Unido, de Francia, Italia y los extremeños no podamos cruzar la frontera porque no se fían de nosotros", ha subrayado.

"Porque este Gobierno es de ordeno y mando y no se da cuenta de que una frontera se tiene que abrir de común acuerdo entre los dos (países); qué vergüenza que estén viniendo los turistas a Lisboa y no podemos ir de Badajoz a Elvas porque no se fían de este gobierno pone-multas", ha concluido.