Moncloa aún no tiene decidido si aprobará medidas económicas por la guerra de Irán en el próximo Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sigue trabajando en medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, que ya está disparando los precios de los combustibles y del gas, pero todavía no tiene decidido si aprobará las primeras iniciativas el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros.

Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, adelantó que el Ejecutivo va a llevar al próximo Consejo de Ministros el primer paquete de medidas, pero fuentes gubernamentales precisan a Europa Press que esa decisión aún no está tomada y que en Moncloa siguen diseñando el plan anticrisis.

Díaz es la que integrante del Gobierno que ha dado más detalles y avanzó que desde el Ministerio de Trabajo que dirige "probablemente" prohibirán a las empresas los despidos por causas energéticas, como ya se hizo en anteriores crisis.

También dijo que desde el Ministerio de Consumo y Derecho Sociales de Pablo Bustinduy están preparando medidas para congelar los desahucios y el precio del alquiler de vivienda, aunque admitió que en este punto hay discrepancias con el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE.

Díaz dijo además que desde Hacienda, la vicepresidenta primera María Jesús Montero está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del combustible para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y las familias.

Desde el ala socialista del Gobierno, por tanto, enfrían el anuncio de la vicepresidenta segunda y dejan en el aire que el Ejecutivo vaya a tomar medidas de inmediato, aunque repiten que están monitorizando día a día la situación.

Esta misma semana el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios --excepto Vox que no respondió a la llamada del Ejecutivo-- para intercambiar impresiones sobre las posibles medidas y este jueves el Gobierno se reúne con los sindicatos y la patronal.

Bolaños no adelantó las iniciativas concretas que barajan en Moncloa, pero aseguró que su plan es "más ambicioso" que el propuesto por el PP, que pedía rebajar al 10% el IVA de la energía y duplicar las deducciones por hijo del IRPF.