De la Rocha afirma que España está en mejor situación que el resto para afrontar el conflicto de Irán

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado - director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, ha afirmado que España está en mejor situación que el resto de países ante el impacto del conflicto en Irán y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "optimismo" porque la economía española es "resiliente" en momentos de incertidumbre.

Así lo ha indicado este jueves en el encuentro Generación de Oportunidades 'Ante los retos económicos y geopolíticos globales', un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

En esta línea, ha afirmado que, en un escenario a dos meses con precios de la energía elevados pero que no se disparen, se espera un impacto en los precios de los insumos, pero muy poco impacto en la actividad.

Además, ha reiterado que el Gobierno está preparando medidas en coordinación con los socios europeos, centrado en tres focos: medidas enfocadas en proteger a los más vulnerables y los sectores más afectados; monitorizando la situación para garantizar que cuando pase la crisis los precios de los carburantes o la electricidad bajen en la misma medida que han subido y a través de la aceleración de la transición verde, lo que garantiza la competitividad.

