Moncloa descarta los cambios en el Gobierno que pide Díaz porque no hay ministros implicados en casos de corrupción

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla acometer los cambios profundos en el Ejecutivo que le ha reclamado su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar) ante la sucesión de casos de presunta corrupción y de acoso porque ningún ministro está implicado.

Fuentes de Moncloa trasladan a Europa Press que no habrá crisis de Gobierno, una prerrogativa exclusiva del presidente Sánchez, según recalcan, que sigue manteniendo toda la confianza en sus ministros, tal como manifestó él mismo el pasado sábado en una conversación con periodistas en el Congreso.

Este mismo viernes, Díaz reclamó a Sánchez acometer un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe con medidas anticorrupción porque, a su juicio el Ejecutivo "así no puede seguir", según afirmó en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por esta agencia.

La vicepresidenta segunda subió el tono después de las últimas investigaciones de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE, como la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández o del socio de Santos Cerdán Antxón Alonso. También ante el "disparate de los puteros" según manifestó y los casos de presunto acoso en las filas socialistas.

En Moncloa, sin embargo, tratan de arrojar agua fría a la situación y defienden que ninguno de estos casos afecta a ministros con asiento en el Consejo de Ministros y por tanto no entienden la vinculación que ha hecho Díaz para pedir cambios en el Ejecutivo.

Aunque son conscientes de que se trata de la 'número tres' del Gobierno y aseguran que está en su derecho de expresar su opinión, en el ala socialista del Ejecutivo no la comparten, tratan de quitarle importancia y no entrar al choque con ella.

No pasan por alto, sin embargo, que el socio minoritario del Gobierno haya querido lanzar esta exigencia después de una semana "muy compleja" para el Gobierno y para el PSOE, con la aparición de nuevos casos de acoso y dimisiones en cascada de dirigentes sumado a la aparición de nuevas investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

A pesar de que Moncloa descarta una crisis de Gobierno generalizada, Sánchez tendrá que acometer cambios en su Gobierno pronto, una vez que se ha confirmado el adelanto electoral en Aragón y deberá sustituir a la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría, candidata socialista en esta comunidad.

Sin embargo, tal como adelantó él mismo la semana pasada, el plan es llevar a cabo cambios puntuales para ir sustituyendo a los ministros candidatos autonómicos.