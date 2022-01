Moncloa dice que "hacía tiempo" que la relación con EEUU no era tan extraordinaria pese a que Biden no llame a Sánchez

La portavoz niega cambio de postura en el Ejecutivo y agradece la colaboración ofrecida por el resto de partidos

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido este martes que "hacía tiempo" que España y Estados Unidos no mantenían una relación tan extraordinaria como la que hay en estos momentos, minimizando el que el presidente estadounidense, Joe Biden, no incluyera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su llamada a líderes europeos para hablar sobre la crisis con Rusia.

"Hacía tiempo que no se producía una relación tan extraordinaria como la que mantenemos en estos momentos", ha reivindicado la portavoz, recordando que la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estuvo en Washington y se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken.

Preguntada por el hecho de que Sánchez no fuera incluido en la llamada telefónica que mantuvo Biden con varios líderes europeos para hablar sobre la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rodríguez ha defendido que España mantienen una posición de "liderazgo", de ahí las llamadas mantenidas en los últimos días por el presidente con otros mandatarios y líderes. "Nos sentimos absolutamente partícipes y coautores de las decisiones", ha añadido.

En la videoconferencia participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Asimismo, Biden invitó al primer ministro británico, Boris Johnson, al italiano, Mario Draghi, al canciller alemán, Olaf Schozl, al presidente francés, Emmanuel Macron, y al polaco, Andrzej Duda.

Rodríguez ha esgrimido que quienes participaron en la reunión representan a organismos internacionales de los que forma parte España con lo cual "nos sentimos representados". Según ha dicho, la participación de Reino Unido, Italia, Francia y Alemania fue también como miembros europeos del G-7 mientras que en el caso de Polonia ocupa actualmente la presidencia de turno de la OSCE.

"En todos esos órganos participa nuestro país y nos sentimos perfectamente partícipes en la toma de decisiones", ha insistido la portavoz, reiterando una vez más que el Gobierno apuesta por la unidad y por el diálogo en el contexto actual.

"ESPAÑA ES UN PAÍS DE PAZ"

"España es un país de paz y lo que estamos defendiendo es la paz", ha subrayado Rodríguez, que ha celebrado la unidad actual tanto en el seno de la UE como de la OTAN en torno a que "la solución es la diplomacia" pero también es necesaria la disuasión y hay que defender la legalidad internacional.

Rodríguez ha dicho que cuando pide "contención" a la hora de hablar de esta crisia a la primera que se la aplica es a ella misma y, ante las divergencias de los últimos días con Unidas Podemos que ahora habla de rectificación por parte del PSOE, ha esgrimido que la postura del Gobierno no ha cambiado y es la que se plasma en los acuerdos del Consejo de Ministros.

Asimismo, ha subrayado que "esta es una cuestión absolutamente de Estado" como lo es también la política exterior por lo que ha confiado en que pueda concitar unidad. "Agradecemos la colaboración que ha sido expresada por todos los partidos políticos, de colaboración leal con el Gobierno, y de esta forma trabajará también el Gobierno con todos los grupos políticos", ha aseverado.

Según ha aclarado, desde el pasado viernes Albares ha contactado con todos los portavoces parlamentarios para hacerles llegar la postura del Gobierno respecto a esta crisis. Además, ha recordado que el ministro de Exteriores comparecerá esta noche en el Congreso para ofrecer explicaciones al respecto.

CASADO PUEDE LLAMAR A SÁNCHEZ

Rodríguez no se ha pronunciado sobre una posible llamada telefónica entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, para hablar de Ucrania, si bien fuentes gubernamentales han dicho que el dirigente 'popular' no tiene por qué esperar a que le llamen sino que él mismo puede descolgar el teléfono. En todo caso, no han descartado que dicha llamada pudiera producirse si hay una escalada en la situación, si bien es algo que se vería llegado el momento.

Por último, Rodríguez no ha querido comentar las críticas realizadas al Gobierno por parte de la Embajada rusa en Madrid, amparándose en la necesidad de "prudencia y cautela" ante lo delicado de la situación.

"Hemos propuesto la desescalada y a cambio recibimos aumento de la presencia militar de la OTAN en las fronteras de Rusia, y, como señalan los expertos, España se distingue especialmente por su deseo de contribuir", ha sostenido la Embajada en un mensaje publicado en su Twitter.