Mónica García acusa a Israel de volver a violar las normas internacionales al atacar a tropas españolas en Líbano

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a Israel de cometer una nueva violación de los acuerdos internacionales tras el ataque de carros de combate del país hebreo a una patrulla española desplegada en el Líbano.

A través de un mensaje en la red social 'X', García ha exigido que Israel "no puede actuar con total impunidad mientras comete un genocidio atroz contra Palestina".

"La comunidad internacional no puede seguir quieta mientras el horror campa a sus anchas", ha exclamado la ministra para denunciar que este ataque se produce contra "cascos azules" españoles desplegados en la zona.

Tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio de Líbano y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), según ha informado el Estado Mayor de la Defensa. No hubo heridos.

Según el EMAD, los hechos ocurrieron sobre las 16.30 de la tarde del lunes, cuando tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de una zona de seguridad en torno a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en territorio libanés. Una patrulla se dirigió hacia el lugar, sito al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar dichos carros, puesto que estaban fuera de la zona de seguridad.

En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con un cañón y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 de la patrulla. El Batallón Español fue replegado a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hacia su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la Base Miguel de Cervantes en Marjayún.