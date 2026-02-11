Mónica García elude responder si Yolanda Díaz es la mejor candidata para el nuevo proyecto de izquierdas

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha eludido hoy responder si cree que la vicepresidenta primara y minsitra de Trabajo Yolanda Díaz es la mejor candidata para el nuevo proyecto de izquierdas que están fraguando los partidos de la coalición Sumar. Sobre la posibilidad de que Podemos forme parte de éste proyecto ha señalado que son "bienvenidos" los que quieran ayudar pero no quien quiera poner "palos en las ruedas".

Así se ha pronunciado la ministra en declaraciones a Radio Nacional, recogidas por Europa Press, en las que ha reiterado que Yolanda Díaz es la mejor vicepresidenta y la mejor ministra de Trabajo y ha recordado que gracias a su "liderazgo" se creó la coalición Sumar en 2023.

Pero al ser preguntada si cree que Yolanda Díaz debe presidir la coalición de izquierdas que se presentará el día 21, la ministra señaló que ella cree que están construyendo una casa de piedra del espectro progresista, como una evolución de lo que se hizo en 2023, cuando se juntaron todos los partidos progresistas en una coalición que ha logrado "revalidar el gobierno progresista". "Vayamos adelante y hablamos después de liderazgos", ha exclamado.

Ahora, ha señalado, quieren pasar de "una coalición de siglas a una verdadera alianza de fuerzas políticas" y ha achacado al plano mediático el "ansia" por poner nombre y tejado a "esa casa de piedra".

A este respecto, ha señalado que desde hace meses están construyendo el proyecto con varias fuerzas políticas como Izquierda Unida y el propio Movimiento Sumar, los comunes, y en "diálogo constante con el resto de fuerzas, con Compromís, con la CHA, con MES", es decir, con todas las fuerzas que forman parte de "esa constelación" que hizo, según ha dicho, que ganaran las elecciones y pudieran gobernar.

LO QUE MÁS IMPORTA ES EL ARRAIGO DE LAS FUERZAS DE SUMAR

En este contexto, ha defendido ir construyendo la casa "despacio, con buena letra" y haciendo un "espacio común" en el que "lo que más prima es el arraigo territorial". De hecho, ha señalado que cada una de las fuerzas están arraigadas como, ha dicho, "lo ha demostrado la Chunta en las elecciones" de Aragón del pasado domingo, donde ha duplicado escaños en el Parlamento aragonés.

"Lo que más importa es el arraigo, que le hablemos a nuestros ciudadanos", ha exclamado antes de recordar que Más Madrid tuvo en las últimas elecciones casi un 20% de los votos en la Comunidad de Madrid.

"Tenemos fuerza, tenemos la capacidad, tenemos la voluntad, tenemos el talento y además tenemos la fraternidad", ha precisado, recordadon que precisamente lo que ha "faltado" a las fuerzas progresistas estos años ha sido la fraternidad.

En este sentido, ha señalado, en referencia al hecho de que Podemos no esté en Sumar, que "la palabra fraternidad lo dice todo" y ha señalado que será "bienvenido" todo el que quiera "unirse a un barco progresista de izquierdas" y que no haga todo lo posible por "terminar con el Gobierno".

Mónica García también ha eludido responder sobre la decisión de Yolanda Díaz de vetar a Irene Montero en 2023, cuando Podemos aún formaba parte de la coalición Sumar.