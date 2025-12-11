Mónica García llama "malditos" a quienes usan el dinero público para su beneficio tras las últimas detenciones

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado "malditos" a los que han utilizado las instituciones públicas y dinero público para su "beneficio propio" al ser preguntada por las últimas detenciones por corrupción de la llamada 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio de Servinabar, Antxón Alonso, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Mónica García se ha expresado así en declaraciones en 'Antena 3', recogidas por Europa Press, en las que ha sido preguntada por este caso que investiga la Audiencia Nacional y que ha continuado hoy con nuevos registros de la UCO en Madrid, Zaragoza y Sevilla.

"El que tenga que ir a la cárcel, que vaya y que malditos sean todos aquellos que han utilizado instituciones públicas y dinero público para su beneficio propio ya se llame Santos Cerdán, Ábalos o González Amador, se llamen como se llamen", ha exclamado la ministra poniendo en el mismo plano también al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su opinión, es una "vergüenza" cualquier tipo de corrupción. No obstante, y al ser preguntada qué tiene que pasar para que Sumar rompa con el PSOE, Mónica García ha precisado que "hasta ahora" no se ha apuntado una posible financiación irregular por parte del Partido Socialista.

Dicho esto, ha defendido que hay un "gobierno honesto", que trabaja día a día para mejorar el país y cree que los resultados económicos lo demuestran, así como la políticas sociales y de transformación del país e insiste en que van a seguir gobernando por que tienen la oportunidad de que España "crezca de la mano de las mejores políticas progresistas".