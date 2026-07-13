Mónica García, tras la palabras de Rajoy sobre la selección gala: "La mejor campaña es que la derecha siga hablando"

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha concluido este lunes, a cuenta de la opinión vertida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa masculina de fútbol, que "la mejor campaña para la izquierda es que la derecha siga hablando".

En declaraciones en el Congreso antes de acudir a un acto de Sumar, la también dirigente de Más Madrid se ha referido de este modo al ser preguntada sobre el comentario escrito por Rajoy acerca de que en el combinado galo que disputa el Mundial no hay jugadores "franceses".

La ministra ha destacado que este tipo de comentarios "racistas" favorecen la movilización del electorado de izquierdas y ha añadido que lo mismo sucede cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, suelta sus "butades" o cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta "culpabilizar a profesionales y trabajadores" al hablar de absentismo y bajas laborales.

QUE PIDA PERDÓN YA

También se ha pronunciado al respecto el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha vuelto a instar a Rajoy a pedir "perdón" por sus palabras "racistas", que le provocan "vergüenza". "Que no espere ni un día más", ha urgido al expresidente.

Asimismo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha acusado al exdirigente 'popular' de "normalizar el racismo" desde la "frivolidad" con un artículo publicado en prensa lo que, a su juicio, ha servido para que Francia "haya descubierto por fin el verdadero rostro" de un PP que "asume los parámetros de batalla cultural" de Vox.

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha preferido recurrir a un ejemplo para que Rajoy "entienda" el asunto: "Un plato blanco es un plato blanco, y un plato negro es un plato negro; ambos son platos y pueden marcar goles", ha ilustrado para rebatir lo que, a su juicio, "no es una marianada, ni una marcianada, sino ideología de la profunda".

LUEGO IRÁN A POR LA ESPAÑOLA

En este contexto, ha alertado de que quienes la comparten acabarán yendo también por la selección española porque "van a por cualquiera que no sea como ellos creen que deben ser" y les "encantaría ver a once jugadores rubios, blancos y con ojos azules".

También la cocordinadora de Sumar Verónica Martínez ha incidido en que las palabras de Rajoy no son "un desliz" y se ha retrotraído a 1983 para citar un artículo del expresidente en el que "defendía que los hijos de la buena estirpe superan a los demás". "Una vez más el PP nos da vergüenza internamente y también internacionalmente", ha lamentado.