Montero acusa a jueces de practicar "golpismo judicial" desde hace años y al PSOE de gobernar con corrupción

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha denunciado que en España algunos jueces practican desde hace años lo que considera "golpismo judicial" y que el PSOE gobierna a través de la corrupción, después de que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, no acudiera a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación.

"En este país todo el mundo sabe que existen jueces haciendo política, peor que eso, existen jueces practicando el golpismo judicial desde hace años y también la gente sabe que existe corrupción en el PSOE y que es una forma de gobierno del PSOE", ha criticado Montero ante los medios de comunicación en la concentración 'Aborto libre para todas', celebrada este domingo en Madrid con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.

Montero ha señalado que, por ese motivo, la propuesta de Podemos a la ciudadanía pasa por recuperar en España una izquierda y un feminismo "fuerte".

Tras ser preguntada por la entrevista de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, en la que reprochó la deriva de Podemos, Montero ha comentado: "Si Pedro Sánchez está llamando por fin, después de dos años, 'genocidio al genocidio' y Sumar está hablando tanto de listas electorales, es que, probablemente, el PSOE va a convocar elecciones pronto".

En relación a la Global Sumud Flotilla, que viaja por el Mediterráneo hacia la Franja de Gaza, la eurodiputada ha indicado que tiene que poder cumplir con su misión, que es llevar ayuda humanitaria, comida, medicinas y agua.

La Flotilla ya informó ayer de que entrará dentro de dos días (mañana) en la "zona de alto riesgo, donde la vigilancia y la solidaridad globales son más necesarias que nunca", según informó la organización en un comunicado.

"Israel está impidiendo que entre. Por tanto, lo que exigimos a los países y a los Gobiernos de Europa, también a la Comisión Europea, es que garantice la protección a La Flotilla", ha defendido.

"EL ABORTO ES UN DERECHO"

Con motivo del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, Montero ha defendido que "el aborto es un derecho gracias al movimiento feminista, a mujeres que se han jugado la vida, la libertad y su seguridad".

"En España, aunque el derecho al aborto es un derecho legalmente reconocido, todavía no llega a todas las mujeres. No puede ser que aún haya mujeres que tengan que hacer cientos de kilómetros para practicar una interrupción voluntaria del embarazo o que el aborto llegue peor y sea más difícil acceder a ese derecho para mujeres migrantes, racializadas, con pocos recursos", ha criticado.