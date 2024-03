Montero acusa al PP de "manipular" al Senado para frenar la amnistía pero cree que no podrán retrasarla

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de "manipular" al Senado para frenar la Ley de Amnistía pactada entre los socialistas y las formaciones independentistas, después de que el PP anunciase su intención de plantear un conflicto institucional con el Congreso de los Diputados para que retire esta norma.

No obstante, el Gobierno piensa que el PP no logrará retrasar los plazos de aprobación de la ley, más allá de los plazos previstos y que por tanto la ley podrá ver la luz a finales del mes de mayo. "No va a afectar a la amnistía, los plazos se mantienen, ellos mismos han dicho que no afecta", ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE.

Montero considera que los de Alberto Núñez Feijóo ha habían advertido de que intentarían utilizar la Cámara Alta para frenar la actividad legislativa del Congreso "que es donde reside la soberanía nacional", según ha señalado, y eso es lo que está ocurriendo.

Montero ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, a la salida de la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, al día siguiente de que el PP, que controla el Senado con mayoría absoluta, anunciase que llevará una iniciativa al Pleno de la Cámara Alta exigiendo al Congreso que retire la Ley de Amnistía. Si no se atendiera este requerimiento, plantearán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

"Yo confío en la fortaleza de las instituciones", ha indicado al ser interrogada sobre las consecuencias que puede tener este choque entre Congreso y Senado. Además, dice que el PP considera "ilegítimo" al presidente Pedro Sánchez, al Gobierno, al Congreso, al Tribunal Constitucional y además "arremete" contra instituciones como la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Oficina de Conflicto de Intereses.

"En definitiva, cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado", ha lanzado. Sin embargo, piensa que provocar este choque entre instituciones "no va a ningún lado" y finalmente la mayoría se "abrirá camino".

En la misma línea, fuentes del Gobierno indican que el PP ha tomado esta decisión para que Vox no les pueda echar en cara que no han hecho nada para frenar el trámite de la ley y poder alegar que lo intentaron pero no fue posible.

Una vez que la Ley de Amnistía fue aprobada por el pleno del Congreso, pasa al Senado, donde es previsible que el PP pueda retenerla durante un máximo de dos meses. Después tiene que volver a la Cámara Baja donde será aprobada definitivamente.