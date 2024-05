Montero cree que PP intenta "estirar" el caso de Begoña Gómez en campaña pese a que la UCO la exculpa

Sobre si Sánchez conocía que su mujer estaba investigada, dice que no se pueden hacer declaraciones cuando hay secreto de sumario



MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el PP intenta "estirar de una manera o de otra" el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez durante la campaña electoral de las europeas y además ha remarcado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ve que existan delitos.

Además, sobre si el presidente Pedro Sánchez conocía previamente que su mujer tenía la condición de "investigada" defiende que cuando una causa está bajo secreto de sumario, no se pueden hacer declaraciones al respecto.

"La investigación de la Guardia Civil ha aclarado que no hay nada de nada", ha defendido la también vicesecretaria general del PSOE en los pasillos del Congreso, al finalizar la sesión de control al Gobierno que se lleva a cabo este miércoles en la Cámara Baja.

Previamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo había echado en cara a Sánchez que sabía previamente que su esposa tenía la condición de "investigada" por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias desde que el juez abrió la causa y a pesar de ello "lo negó".

NO HAY NOVEDAD

Después de que este lunes se conociese que Gómez tiene la condición de investigada, una vez que el juez levantó el secreto de sumario, Montero ha señalado que "hace un mes y medio" el juzgado emitió un auto en el que confirmaba la apertura de diligencias de investigación y por tanto no considera que exista ninguna novedad.

"A partir de ahí ha habido, posteriormente, una investigación de la UCO, que es la Guardia Civil, en donde se dice claramente que no hay nada de nada, pero ahora el Partido Popular, a raíz que se levanta el secreto del sumario, en donde se quiere quedarse en el primer documento y no dice nada de que la investigación de la Guardia Civil ha aclarado que no hay nada de nada", sostiene.

Además ha vuelto a lamentar la "máquina del fango" que a su juicio hacen funcionar PP y Vox a base de noticias falsas "como fueron las denuncias que se presentaron respecto a este caso", según ha lanzado, y que a su juicio tienen la intención de que las sesiones de control al Gobierno y la vida política se centren en cuestiones "que nada tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos".

DESLIZA QUE EL PP CONOCÍA EL SUMARIO PREVIAMENTE

A continuación, al ser cuestionada directamente sobre si Sánchez conocía esta condición de investigada previamente, desde que se inició la investigación, Montero defiende que ya han dado todas las explicaciones y además señala que cuando se declara el secreto de sumario sobre un caso "no es posible hacer ningún tipo de declaración" sobre las cuestiones que están bajo investigación.

"Lo debería saber el Partido Popular y, concretamente, el señor Feijóo, es decir, si un juez declara secretas las investigaciones, nadie puede hacer comentarios respecto a esas investigaciones", ha reiterado, al tiempo que ha recriminado a los 'populares' que lleven "muchos días hablando" sobre este asunto porque "algo sabrían de las cuestiones que estaban incorporadas a este secreto de sumario", deslizando que conocían su contenido antes de que se hiciese público.

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha señalado que "en absoluto" están preocupados por el hecho de que Gómez esté investigada porque es algo "normal", en los pasillos del Congreso al inicio de la sesión de control.

ÓSCAR PUENTE, PATXI LÓPEZ Y BOLAÑOS

"Lo único que se ha vuelto a demostrar es que el PP, cuando puede optar por apoyar a las instituciones o apoyar a la ultraderecha, porque podía haber estado con el informe de la Guardia Civil y no, ha preferido estar con los bulos y las mentiras de la acusación de la ultraderecha. El PP se pone del lado de los bulos y no de la Guardia Civil", ha reprochado.

En términos similares se han expresado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: "No hay nada de nada", ha señalado.

Y el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que asegura que "no hay nada nuevo ni reseñable" en lo que se está conociendo ahora porque, según indica, cuando se produce una denuncia de una persona concreta e identificada y esa denuncia se admite a trámite, "desde ese momento esa persona tiene la condición de investigada".

"Claro que estaba investigada desde el primer momento, han admitido una denuncia contra ella. ¿Contra quién se va a dirigir sino la investigación? ¿A quién están denunciando?", ha señalado a continuación. En la misma línea se centra en el informe de la UCO que, según apunta, es "exculpatorio" e indica que "no hay absolutamente nada" contra Gómez

"Lo que hay en este momento en la causa no tiene ninguna relevancia ni ninguna trascendencia penal. Y estamos absolutamente tranquilos", asegura, y por último reprocha al PP y a Feijóo que "recurra a esto" para "tapar la lamentable estrategia" en las europeas "vinculándose" a la extrema derecha en todo el mundo, ha zanjado.