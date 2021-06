Montero exige al PP que deje al Rey al margen de los indultos y aclare su postura tras el "despropósito" de Ayuso

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha exigido este martes al líder de PP, Pablo Casado, que dejen a la Corona "al margen" de la disputa sobre los indultos, y que aclare si comparte o no las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel del Rey en la ratificación de esas medidas; declaraciones que para el Ejecutivo son un "auténtico despropósito".

"No sé si es por desconocimiento o intenta involucrar a la corona, una cosa absolutamente descartable, por el papel que juega el jefe del Estado", ha afirmado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto.

A su juicio, "es un despropósito se mire por donde se mire", ya sea si es por "desconocimiento" de la obligación constitucional que tiene el Rey de firmar esos indultos, o porque "usa la corona para intereses electorales".

Por ello, ha exigido a Casado una aclaración, y ha avisado de que es "tan sencillo como decir que Ayuso se equivocó". "No se entiende que el PP no haya aclarado su posición. Si no quiere desmentir a Ayuso o que su desmentido suene a más", ha apuntado.

Con todo, ha sentenciado que "no se puede estar en una plaza para exigir que se respeten la Constitución, y las personas que hablan en nombre del PP pedir que no se respete". "Estamos en un mundo de locos", ha ahondado.

"Sea como fuere, nuestra condena por esas declaraciones, y nuestra solicitud de que se deje a la Corona al margen de disputas y consideraciones políticas", ha recalcado.