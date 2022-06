Montero insiste en que el Gobierno está "comprometido" con la ONU respecto al Sáhara y que aclararán el asunto a Argelia

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves el "compromiso" del Gobierno respecto al Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas que, según ha insistido, el Ejecutivo "va a respetar". Además, ha apuntado que aclararán a Argelia la posición de España para que la "normalidad se establezca".

Así se ha expresado la ministra en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, después de que el país argelino haya suspendido su tratado de amistad con España por su "injustificable" giro sobre el Sáhara Occidental.

Desde que el Gobierno vio el comunicado de Argelia, según Montero, "volvió a reiterar el compromiso" con este país y la "vocación de buena relación de vecindad" para "seguir por el cauce diplomático aclarando las cuestiones" que permitan mantener relaciones de cooperación entre ambos Estados.

Montero considera que el Gobierno ha sido "franco" con Argelia y, aunque no considera que la industria española pueda sufrir las consecuencias de la ruptura del tratado, ha apuntado que desde el Ejecutivo se han "activado todas las alertas y recursos al alcance" para establecer las relaciones.

Por eso, la ministra ha insistido en que aclararán la posición política que tiene España en estos momentos en relación con Marruecos y el Sáhara Occidental para que "no haya malentendidos" y no se generen "consecuencias no deseadas".

Sin embargo, ha asegurado que los contratos que tiene la industria nacional con Argelia se van a cumplir "como se viene haciendo", distinguiendo así entre las "cuestiones de diplomacia" y el riesgo de desabastecimiento de suministros del que, según cree, no hay ningún indicador que apunte a esta situación.

DICE QUE NO TIENE NOTICIA SOBRE LA SITUACIÓN FISCAL DEL EMÉRITO

Al ser preguntada sobre las informaciones publicadas en torno a una supuesta investigación fiscal al rey emérito, la titular de Hacienda ha asegurado que no puede "ni confirmar ni desmentir" la noticia porque no tiene información y, si la tuviera, ha avisado que los datos de los contribuyentes son "reservados".

Lo que sí ha valorado sobre el emérito es que hay especulaciones distintas desde el ala de la derecha y de la izquierda y "opiniones de todos los gustos", aunque opina que "no se debe especular" y que, en el caso de que hubiera una investigación en marcha, se tiene que dejar trabajar a la Agencia Tributaria.