La número 1 de Podemos Irene Montero; durante un mitin de ERC, a 22 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido a la ciudadanía "no caer" en la dinámica del voto útil que, a su juicio, tratan de movilizar las encuestas; asegurando que se está intentando así que Podemos "desaparezca".

"Hay un intento de decir que Podemos lleva muerto diez años y que Podemos desaparezca", ha expresado este domingo la candidata de Podemos durante una entrevista en el programa 'La última hora' de La Séptima, recogida por Europa Press.

Montero ha señalado que "las encuestas sirven más para tratar de convencer y de movilizar el voto útil que para reflejar realmente lo que está pasando". Unas encuestas que, según sus palabras, "dan a Podemos entre tres y cuatro escaños". "En Madrid estamos a muy poquito de quitarle un escaño a PP o a Vox, y el escaño de Barcelona lo dan todas las encuestas desde el principio", ha defendido.

En este sentido, ha pedido a la gente que "no caiga en esa dinámica de voto útil" y que "entienda que para seguir avanzando y haciendo frente a las derechas" es necesario "una izquierda estatal fuerte": "Necesitamos que haya una izquierda fuerte que sí se vaya a atrever cuando es difícil, cuando te caen kilos de mierda".

"Nunca se han producido cambios si no ha habido una izquierda estatal fuerte, entonces ese es el voto que necesitamos ahora, no que se concentre todo el voto en el PSOE y se coma a su izquierda para que después no haga nada y nos diga que la economía va como un cohete", ha reivindicado.

"EL PSOE HA RENUNCIADO A SEGUIR GOBERNANDO"

En este sentido, ha remarcado que cree que el PSOE "ha renunciado a seguir gobernando" puesto que "lo que está intentando es comerse a su izquierda". "A pesar de que dice que estas elecciones son contra la extrema derecha, lo que está intentando es comerse a su izquierda, que es de donde está sacando ese voto que le puede permitir ser primera fuerza", ha abundado.

Así las cosas, ha advertido que "de esa manera, no van a bajar los precios de los alquileres" y que, por ende, ahí es donde está la campaña de Podemos.

"El voto útil es la estrategia del PSOE para comerse a la izquierda, pero si lo que queremos es ser implacables con la derecha, que bajen los precios y que la vivienda deje de ser un negocio, hay que votar a la izquierda, a quien sí se va a atrever a hacer las cosas", ha sentenciado.