Montero prevé aprobar "en los próximos días" la senda de estabilidad: "Tenemos el diseño básico" de los PGE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este martes que el Gobierno espera aprobar "en los próximos días" la senda de estabilidad, aunque ha descartado hacerlo en el Consejo de Ministros del próximo de martes, pero sí que ha desvelado que actualmente se están incorporando las materias para "facilitar su aprobación".

"Tenemos el diseño básico de las cuentas", ha proclamado Montero en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado al ser preguntada por la confección de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Según ha declarado, el Gobierno está "trabajando" en la formulación de los Presupuestos con los distintos ministerios, a la vez que está hablando con los grupos parlamentarios para incorporar aquellas materias que creen que pueden ser claves para atraer a las formaciones.

Al ser preguntada por la senda de estabilidad, Montero ha insistido en que espera aprobarlo en los "próximos días", aunque ha descartado que vaya a ser el martes que viene.