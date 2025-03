Montserrat (PP) dice que Europa ya ha "calado" a Sánchez, al que define como un "autócrata" que "miente sin pestañear"

Defiende invertir en defensa y avisa que "no es tiempo de presidentes que titubeen, sino de la acción"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado este sábado que Europa ya ha "calado" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha definido como un "autócrata" sin "plan de ningún tipo". Tras advertir de que es momento de "invertir" en seguridad y defensa, ha recalcado que "no es tiempo de presidentes que titubeen, sino de la acción", como están haciendo otros países europeos.

"Europa a Sánchez ya lo ha calado. Hoy toda Europa sabe que Pedro Sánchez es esa clase de políticos sin escrúpulos, que miente sin pestañear, que desprecia el control institucional, un presidente que no respeta la separación de poderes, un presidente que convierte a la Fiscalía General en un brazo político, un presidente que convierte la prensa en enemiga", ha declarado Montserrat en su intervención en la XXXII Interparlamentaria que el partido celebra en Sevilla.

Montserrat ha asegurado que Sánchez es "un problema para Europa" y por eso "ya no le queda ningún aliado" en la UE. "Cuando al frente del Gobierno tenemos a un autócrata y no tiene un plan de ningún tipo, lo que no se nos puede pedir a los españoles y tampoco al Partido Popular, que es la alternativa, es dar un salto al vacío", ha afirmado.

En este sentido, ha dejado claro que el PP "no va a saltar al vacío por Sánchez", algo que, a su juicio, deben tener claro "los socialistas" y el propio jefe del Ejecutivo. "España no necesita otro plan estratégico vacío. Necesita ir a las urnas y necesita elegir a otro presidente del Gobierno", ha aseverado.

CREE QUE EUROPA ES EL "ESCUDO" FRENTE A "MEDIOCRES Y AUTÓCRATAS"

Montserrat ha hecho hincapié en la "guerra de Ucrania" y las "guerras comerciales" que viven en este momento y ha defendido "invertir" en seguridad y en defensa. "Y no es tiempo de presidentes que titubeen, sino de la acción", ha dicho, para añadir que los gobiernos de otros países lo han "entendido", "salvo Sánchez".

"En los momentos más decisivos, los verdaderos líderes actúan por convicción y sin complejos. Los mediocres mienten, buscan excusas, señalan culpables y generan ruido para esconderse", ha manifestado, para recalcar que, "ante mediocres y autócratas", Europa es el "escudo" para "mantener la paz".

"Invertir en defensa no es invertir en la guerra, es invertir en paz. Y para ello se necesitan presidentes que acudan al Parlamento, a sus parlamentos nacionales, con sus presupuestos y su plan de defensa y que sea aprobado por todos y cada uno de los españoles representados en las Cortes Generales", ha declarado.

SÁNCHEZ, "EL HOMBRE DE PAJA" DEL "FUGADO" PUIGDEMONT

Montserrat ha recalcado que están "en un momento crítico de Europa" pero al frente del Gobierno de España tienen "al peor líder de Europa" porque España "está lastrada por un presidente sin mando, sin liderazgo y sin valentía".

"Un presidente que se cree el gran hombre de Estado en Europa pero lo único que es, es el hombre de paja de un fugado de la justicia, de los filotarras y de un gobierno en descomposición, que no lidera y que no es capaz de aprobar ninguna ley", ha dicho.

Además, ha señalado que Sánchez tampoco es "capaz de ponerse a la altura de los momentos de Europa porque realmente tiene miedo". "Sánchez es un hombre que cada vez está más solo y que tiene mucho, mucho miedo, porque cada día está más cerca de perder la única razón de su existencia, que es el sillón de la Moncloa pero esto le vuelve más peligroso", ha advertido.

Según la dirigente del PP, eso significa que el presidente del Gobierno "continuará su ida hacia adelante dinamitando los grandes consensos, las instituciones e "incluso su propio partido" para estar una semana más en el poder.

AFEA A SÁNCHEZ QUE NO PIDA AYUDA A EUROPA CONTRA LAS MAFIAS

Además, Montserrat ha criticado que Sánchez no haya pedido a Europa, a Frontex y a Europol para "luchar contra las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración" como sí que han hecho otros países. "Por tanto, Sánchez, él mismo, ha querido ser cómplice silente de las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración", ha apostillado.

Finalmente, ha felicitado su cumpleaños a la diputada del PP Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA. "Eres un ejemplo para todos nosotros", ha dicho, para recordar a los miembros del PP asesinados por la banda terrorista y expresar su apoyo a las víctimas, a las que el PP "nunca" va a "dejar solas".