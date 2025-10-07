Morant cree que el vídeo de Pradas del 29O ratifica que el Gobierno de Mazón tenía "información necesaria y suficiente"

Archivo - La ministra de ciencia, Innovación y universidades, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación tras una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 10 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Universidades e Innovación y líder del PSPV, Diana Morant, considera que el nuevo vídeo que ha aparecido recientemente sobre la mañana de la dana del 29 de octubre en el que se reflejan las anotaciones que estaba tomando la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas constata que el Ejecutivo de Carlos Mazón tenía "toda la información necesaria y suficiente".

"Han venido mintiéndonos desde el principio de la dana, porque imagen tras imagen ya venimos a constatar que tenían toda la información necesaria y suficiente para hacer lo que hubiese que hacer", ha proclamado Morant en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado.

Morant se refiere a un nuevo vídeo grabado en la mañana de la dana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) que ha sido recientemente entregado en el juzgado que investiga la gestión de la barrancada.

Este vídeo refleja las anotaciones que a mediodía estaba tomando la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa, ante las explicaciones que le está dando el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez: "Río Magro, barranco del Pollo (sic)" --el nombre de la rambla es del Poyo--.

Por ello, Morant cree que el Gobierno de Mazón "no hizo lo suficiente ni lo necesario", culpándolos de ser los "responsables" de "no tomar decisiones" a este respecto.