Morant defiende un nuevo modelo de financiación que recoja las "singularidades" de CCAA y pide "corresponsabilidad"

VALENCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha celebrado el acuerdo con ERC para un concierto económico para Cataluña en medio de críticas de otras federaciones autonómicas del PSOE, a la vez que ha avanzado que ella trabajará para que la Comunidad Valenciana tenga "un acuerdo similar" en materia de financiación.

Morant defendido que un nuevo modelo de financiación autonómica que sea "más justo", que atienda y cubra "las necesidades y singularidades de los territorios", que sea "solidario" y que garantice la "justicia social" pero también la "fiscal", para lo que ha pedido "corresponsabilidad" a las distintas comunidades autónomas. "El que más tiene, más tiene que poner. En eso consiste la solidaridad", ha argumentado.

De esta manera se ha manifestado la líder de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts Valencianes, después de que esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara su intención de impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico "más justo". Al respecto, Morant ha pedido abordar este debate con "altura de miras, profundidad y respeto a la inteligencia de los ciudadanos".

De hecho, ha asegurado que, con este anuncio del líder del Ejecutivo, se abre un "nuevo paradigma" en España para se convierta en un país "más federal" y se reconozca "la aspiración a una mayor soberanía que tienen algunos territorios" como, por ejemplo, la Comunitat Valenciana. Una tendencia que, según ha defendido, marca también el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como 'president' de la Generalitat de Cataluña. "Me suena bien ese proyecto", ha reconocido.

Frente a ello, ha pedido al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se "deje las excusas" y se sienten a negociar para "hablar y construir" el nuevo modelo de financiación. No obstante, ha mostrado "serias dudas" de que la propuesta de los 'populares' sea "buena para la Comunitat Valenciana". De hecho, ha cuestionado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "haya dicho que no quiera la condonación de la deuda" de la Comunitat Valenciana y le ha reprochado "qué derecho tiene a tomar una decisión tan importante para los valencianos".

En este sentido, Morant ha considerado que el "problema de la financiación de los valencianos" está en la calle Génova, en la sede del PP: "Tenemos un PP que no tiene un modelo definido, que dice que no a todo y que utiliza la bandera de Cataluña para enfrentar unos territorios con otros". Así, ha censurado que los 'populares' no tienen un modelo "claro" sino uno "alineado con los intereses de Galicia o de la Comunidad de Madrid, que no son los que nos interesan a los valencianos".

"PROCESO DE ESCUCHA" ANTE UN MODELO "CADUCADO"

En el camino para abordar este debate, ha defendido que Sánchez "lo primero que ha hecho" es citar a los presidentes autonómicos para abrir un "proceso de escucha". Al respecto, ha manifestado que espera que Mazón sí que acuda a la cita frente a la posición de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "se niega a acudir", a quien ha acusado de "negativa partidista" por seguir, a su juicio, un intento de "desgastar al Gobierno".

Morant se ha preguntado "cómo vamos a negociar y trabajar un modelo sin las comunidades autónomas", al tiempo que se ha mostrado convencida de que el Gobierno presentará una propuesta para que el dinero se reparta de manera "más justa" tras "escuchar" a las CCAA. Un modelo que garantice, a su vez, unos servicios públicos "de calidad y en igualdad de condiciones" para los ciudadanos "vivan donde vivan".

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez se encontró, a su llegada a La Moncloa, un modelo de financiación "caducado" y, frente a ello, ha reivindicado que el Ejecutivo central, desde entonces, ha repartido "más dinero que en toda la historia" a las comunidades y ha "garantizado" su capacidad financiera. Por todo ello, ha mostrado su "confianza plena" en que el Gobierno presentará esta propuesta.

Preguntada por el fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta la llegada del nuevo modelo, Morant ha afirmado que en este momento "todo está encima de la mesa" y ha subrayado que, en cualquier caso, la solvencia financiera "está garantizada porque la está garantizando el Gobierno de España".

AVALA EL ACUERDO CON ERC: "ES UNA OPORTUNIDAD" PARA LA COMUNITAT

Por otro lado, sobre el acuerdo de fiscalidad del PSOE con Esquerra Republicana en Cataluña, Diana Morant ha mostrado su "alegría" y ha valorado que el mismo ha posibilitado que Salvador Illa sea 'president', al tiempo que ha cuestionado que "dónde está escrito" que este pacto sea "malo para el resto de España". "Es una falacia que nos han vendido", ha lamentado.

Así, ha celebrado que ahora Cataluña recibirá "un trato más justo", aunque ha reivindicado que "las demás" comunidades autónomas "también lo queremos", algo que, a su juicio, "no es incompatible". "Justo lo contrario, es una oportunidad que aplaudimos", ha subrayado. Es más, ha avanzado que trabajará para que la Comunitat Valenciana tenga "un acuerdo similar" en materia de financiación.

La secretaria general del PSPV ha incidido en que el "gran éxito" del pacto con ERC es que, tras el 'procés' y una época con "contenedores ardiendo en Cataluña día sí, día también", en "pocos años" se haya pasado a una "normalidad democrática" donde un partido que "hasta hace dos días pedía la independencia haya acordado con uno constitucionalista como es el PSOE un gobierno con un presidente socialista". "Me parece de una grandeza y de una trascendencia que es indiscutible hasta para el PP", ha valorado.

Al respecto, y ante la celebración del Comité Federal del PSOE este sábado, la líder de los socialistas valencianos ha dicho estar "muy tranquila" con dicho acuerdo, dado que en las filas socialistas existe "un apoyo indiscutible a que Salvador Illa sea 'president' de la Generalitat". "¿Quién va a discutir eso? No lo discute ni el PP y, si lo hace, es de una manera absolutamente delirante", ha argumentado.

Preguntada por las críticas de algunas federaciones socialistas como la aragonesa, Morant ha declinado "opinar sobre los demás" y ha emplazado a la celebración del Comité Federal del PSOE, donde ha dicho que allí "cada uno expondrá su postura". La federación valenciana, ha avanzado, está "contenta" con el acuerdo para Cataluña y trabajará "de la mano" con Sánchez en el camino para que el PSOE presente "un modelo federal de país".