Morant: Feijóo está dibujando una coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Les Corts votan hoy las cuentas de la Comunidad Valenciana para 2026 que saldr - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha vaticinado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está dibujando" un próximo ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", en referencia al que fuera dictador alemán.

En una entrevista en 'Mañaneros' de 'TVE', recogida por Europa Press, Morant ha lamentado los comentarios xenófobos que han aumentado en redes sociales, indicando que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.

Dicho esto, Morant ha condenado los insultos racistas que reciben, según ha dicho, jugadores de la selección española de fútbol como Lamine Yamal y ha pedido al PP que haga lo mismo. "Me gustaría escuchar a un representante del Partido Popular hacer esa misma condena, porque en estas cuestiones hay que saber en qué bando estás", ha remachado.

En este sentido, la ministra ha señalado que está en el "bando" de Lamine Yamal, "un niño que ha nacido en España y que es tan español como Feijóo".

La dirigente del PSOE ha lamentado la vuelta de una "España racista" que no había conocido, alertando a su vez sobre los "gobiernos que tienen la capacidad de hacer leyes que son racistas, que persiguen a la ciudadanía" y que "pueden acabar en lo que fue" el nazismo de Hitler, que tuvo "mucha afectación en la ciudadanía" con "muchos alemanes que siguieron ese discurso".

"Creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", ha afirmado la ministra.

"DÍA TRISTE" POR LA LEY DE LA 'PRIORIDAD NACIONAL' EN VALENCIA

En este contexto, la también líder de los socialistas valencianos ha mostrado su tristeza por el acuerdo de PP y Vox para los presupuestos de la Generalitat, que recogen por primera vez la denominada 'prioridad nacional' como ley en una comunidad autónoma.

"La sociedad está recibiendo un mensaje muy peligroso de que el gobierno valenciano va a distinguir entre si eres o no eres suficientemente valenciano o español, por ejemplo, para recibir asistencia sanitaria o educación", ha lamentado Morant, que ha indicado que son los recortes en sanidad del Consell y no los migrantes los que, por ejemplo, provocan el cierre de camas de hospitales.

A su juicio, es una "excusa permanente" de PP y Vox "que necesitan señalar a culpables" y enfrentar al pobre "con el casi más pobre" mientras "los ricos y la gente de bien" está con "amnistías de impuestos" en la Comunidad Valenciana.

Sobre la propuesta del líder de la oposición para reformar el Código Civil para que "no regalar pasaportes", Morant ha señalado que se ha descubierto "algo que muchos intuíamos": que "Vox siempre ha estado dentro del PP" y que, por tanto, "ya les sale ese franquismo del que nacieron". "El principal partido de la ultraderecha es ya el PP y Alberto Núñez Feijóo", ha censurado.