Morant reclama la dimisión de Feijóo si "no es capaz" de entregar la "conversación íntegra" con Mazón el día de la dana

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado la dimisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si no es capaz" de entregar a la jueza de la dana su "conversación íntegra" con el expresidente de la Comunidad Valencia Carlos Mazón del 29 de octubre de 2024.

Así ha respondido en la red social 'X' la también secretaria general del PSOE valenciano a los mensajes que el expresidente de la Generalitat valenciana se intercambió con Feijóo entre las 20.08 horas y las 23.29 de aquel 29 de octubre, día de la trágica dana en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos, en los que le relataba la gravedad de la catástrofe: "Un puto desastre va a ser esto presi".

En este sentido, Morant ha aseverado que deben ser revelados todos los mensajes para "dejar de encubrir mentiras y de maltratar a las víctimas". Dicho esto ha aseverado que el líder 'popular' debería dejar su cargo si no comparte la conversación con el juzgado de Catarroja.

La dirigente socialista se suma así a su compañera de partido y de Gobierno, la nueva portavoz, Elma Saiz, quien esta mañana ha advertido también, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que el presidente de los 'populares' debería dimitir después de haber estado "un año mintiendo".

Los mensajes de Mazón a Feijóo se han conocido a raíz de la entrega por parte del presidente del PP de esta parte de la conversación al ser requerido por la jueza que investiga la dana de Valencia. Sin embargo, el líder 'popular' no ha entregado las respuestas que él dio a los mensajes que le remitió el entonces presidente de la Generalitat catalana.

No obstante, Feijóo ha asegurado en una entrevista a El Debate que no ha borrado mensajes con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y ha explicado que ha mandado a la jueza lo que le pidió en el auto que recibió el 22 de diciembre.