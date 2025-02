Morant se reunirá con Baldoví para estudiar una moción de censura a Mazón pero recuerda: "No nos dan los números"

Señala la utilidad simbólica de una moción para que se retraten "los que están con Mazón" y quienes "están con los valencianos"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que se reunirá con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, para discutir sobre una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si bien ha recordado que "no dan los números" y que en todo caso serviría de manera "simbólica".

"He recibido un mensaje del señor Baldoví y sí, me reuniré con él", ha confirmado la líder de los socialistas valencianos en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, donde ha dejado claro que en todo caso no está en sus manos destituir al señor Mazón, ya que no les dan los votos y que la decisión depende del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Morant ha insistido en que es el PP el que "tiene que mover ficha" y que incluso ha ofrecido los votos del PSPV para que "Feijóo destituyera a Mazón", pero "no lo han hecho". En cambio, han repetido "esa mayoría indecente" de PP y Vox que mantiene a Mazón al frente de la Generalitat.

Dicho esto, y tras rechazar la opción de buscar los votos de Vox para que prosperara una moción de censura, se ha mostrado abierta a que "simbólicamente" se fuerce a todos los partidos a retratarse en una sesión parlamentaria y decidan "si están con Mazón o con los valencianos".

Preguntada sobre si vería bien la posibilidad de que el PP pusiera al frente del partido a una gestora para sustituir a Mazón, ha respondido que los 'populares' no pueden poner una gestora en la Generalitat y que el único con capacidad de hacerlo es Feijóo.

Tampoco se ha mostrado optimista con esta última posibilidad, lamentando que el PP "lleva tres meses aplaudiendo". "Tres meses arropándole, tres meses siendo cómplices, la propia semana pasada hubo una recusación en el Les Corts Valencianas y la verdad es que la indecencia del señor Mazón sólo puede ser sostenida por una mayoría parlamentaria tan indecente como él", ha zanjado.