Movimiento Sumar votará este sábado celebrar una nueva asamblea los comicios andaluces

Archivo - La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández (c), interviene durante la celebración del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, el primero del presente curso político, en el Espacio Unonueve, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Movimiento Sumar propondrá este sábado al Grupo Coordinador, su máximo órgano de dirección, la aprobación de la convocatoria de una nueva asamblea del partido tras las elecciones en Andalucía, con el objetivo de actualizar su hoja de ruta estratégica tras la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Además, según han informado fuentes de la formación, se aprovechará también a renovar los órganos de dirección que fueron elegidos en la última asamblea en marzo del año pasado, junto al debate sobre las posiciones estratégicas de la formación.

Por ejemplo, defiende que volver a votar los órganos directivos es la mejor forma de cubrir la vacante del puesto de co-coordinador, que sigue pendiente desde que el diputado Carlos Martín dimitiera en agosto de dicho cargo.

Aunque Sumar se dotó de un modelo de bicefalia (dos coordinadores), la formación ha estado de forma interina únicamente con Lara Hernández (la otra co-coordinadora) como principal referente en el partido, primando hasta la fecha la agenda política y electoral por encima de la orgánica.

De esta forma, entienden que tras esas elecciones es el momento idóneo para este nuevo congreso, garantizando así que la organización no se paraliza. Además, se acompasa el proceso con la constitución durante las próximas fechas de asambleas territoriales.

TRAZAR SU PAPEL EN LA NUEVA ALIANZA DE PARTIDOS DE SUMAR

En el orden del día del encuentro del Grupo Coordinador figura el desplegar una nueva cita congresual, la tercera en tres años, para poner al día la organización y adaptar la hoja de ruta al contexto actual, donde se ha pasado a revalidar la alianza electoral con IU, Comuns y Más Madrid con vistas a las elecciones generales de 2027.

Las fuentes consultadas admiten que el paso al lado de la ministra de Trabajo, que ya no optará como referente electoral, tiene un importante peso para que se someta ya a votación la celebración de una nueva asamblea, en la que ya se trabajaba para seguir recalibrando un proyecto político que ya renunció a ser paraguas de organizaciones para apostar por una relación horizontal con otros socios.

Aunque la propuesta que se elevará al máximo órgano de dirección no recoge una fecha concreta, sitúa el horizonte temporal tras los comicios andaluces, que por ahora carecen de convocatoria formal aunque tienen que darse como muy tarde al inicio de verano. Por tanto, la ejecutiva de Sumar estima que la asamblea tendrá lugar a finales de junio o mediados de julio.

Con casi toda probabilidad se aprobará la celebración de la asamblea, aunque una de las incógnitas que está por ver es si el Grupo Coordinador designará también al grupo encargado de preparar el nuevo cónclave de Movimiento Sumar.

Dicho grupo será el encargado de esclarecer si es necesario modificar los documentos del partido (organizativo, político y código ético). No obstante las fuentes consultadas ponen en valor que ya se hizo un trabajo muy importante en la ponencia política y, a priori, no haría falta modificarlo.

En cualquier caso, Sumar quiere definir su hoja de ruta para abordar con garantías la era 'post-Díaz', que es su principal referente político y electoral pero que saldrá de la primera línea en los futuros comicios.

CANDIDATURA DE CONSENSO O ASAMBLEA DE 'DISPUTA'

Las citadas fuentes esperan que se siga la dinámica que se mantuvo en las dos pasadas asambleas, donde se trabajó en ambos casos una candidatura de unidad o de gran consenso dentro de la organización.

Sin embargo, otras voces admiten que en este caso podría darse una asamblea de disputa entre dos sectores comandados por Lara Hernández y la actual portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Precisamente esta semana la parlamentaria se mostró partidaria de celebrar esta cita congresual y debatir con la militancia los pasos que debe dar el partido de cara al futuro.

Aparte, el papel de Movimiento Sumar en la reedición de la coalición con IU, Comuns y Más Madrid será otro eje central, conscientes que el proyecto debe cimentarse primero desde la vertiente de la propuesta política y el programa. Una futura candidatura que, por ahora, carece de marca y líder electoral, si bien Sumar resalta su disposición a primarias como elemento movilizador.