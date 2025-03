La mujer que asegura que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE declara este miércoles en el 'caso Hidrocarburos'

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel tomará este miércoles declaración en calidad de investigadas tanto a Carmen Pano, la mujer que dijo haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz en octubre de 2020 por orden del propio De Aldama, como a su hija Leonor González Pano.

Así se recoge en una providencia del magistrado Santiago Pedraz dictada en el marco de esta causa en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama habría cometido un fraude inicialmente cuantificado de 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024.

Según informes de la UCO aportados a la causa, Carmen Pano aparece relacionada con la trama porque constaba como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. Además, consta que Claudio Rivas, uno de los principales investigados junto a De Aldama, hizo uso de un vehículo titulado por esa sociedad --un Range Rover--, de lo que los investigadores infieren "que la mercantil podría estar bajo el control de éste".

Lucinala SL, cuyo objeto social es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, sería una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada "para canalizar fondos de procedencia delictiva".

Por su parte, Leonor González Pano figura como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL. Sobre esa mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos.

En otro auto de Pedraz, al que tuvo acceso Europa Press, se explicaba que los investigados se sirvieron de mercantiles como Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir "una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos".

OTRAS CITACIONES

Tras la declaración de ambas, aún quedarán varias comparecencias por celebrar, como la programada para el 2 de abril, cuando el juez escuchará a Francisca de Santos, al mando de la sociedad Casmar Hidrocarburos SL y a Francisco Javier Rodríguez como supuesto sucesor en el cargo de la primera. Ambos serían, apunta la UCO, testaferros de la trama.

La ronda de declaraciones se cerrará el 3 de abril, cuando el magistrado tome declaración como investigados a otros dos presuntos testaferros: Jaime Salmerón e Iván Castañer. Ese mismo día, el juez escuchará al representante de la empresa Villafuel.