La mujer de Cerdán no acudirá al Senado por prescripción médica y el PP sugiere que es por "las presiones del sanchismo"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Francisca Muñoz, la mujer del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no acudirá a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' por prescripción médica, mientras que el PP sugiere que su ausencia se podría deber a las "presiones del sanchismo".

La comparecencia de Muñoz estaba prevista para el próximo lunes 15 de diciembre, pero por el momento ha quedado suspendida al haber presentado un parte médico ante los servicios de la Cámara Alta, según informan fuentes parlamentarias 'populares'.

"El PP desea su pronta recuperación y espera que su estado no se deba a las presiones del sanchismo", añaden las mismas fuentes, recordando que, hasta el momento, las únicas citaciones suspendidas por este motivo han sido las de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y la del empresario Juan Carlos Barrabés.

"Los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra", agregan.