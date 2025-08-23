Una mujer en estado crítico y un menor grave en un accidente en Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida crítica y un menor de 15 años grave este viernes en Sant Llorenç des Cardassar, en la zona mallorquina de Son Morro, en un importante accidente de tráfico, el servicio de emergencias Samu 061 de Baleares.

La alerta se recibió a las 22.40 horas y desde la central de coordinación se movilizaron una ambulancia de soporte vital avanzado y otra sanitarizada de la zona. Tras ser asistida en el lugar, la mujer, que fue atropellada por la motocicleta, fue trasladada en estado crítico en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital de Son Espases, activándose el código politrauma.

Por su parte, el menor, conductor de la motocicleta, fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital de Manacor, donde también se activó el código politrauma debido al mecanismo lesional y a la gravedad de las heridas que presentaba.