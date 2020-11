Nicolás Redondo acusa al Gobierno de autómatas sin alma por pactar con Bildu y pide a los socialistas salvar su dignidad

Afirma que el pacto solo favorece a Iglesias, a quien tacha de seguir "su inmutable hoja de ruta"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente del Partido Socialista en el País Vasco Nicolás Redondo ha acusado este jueves al Gobierno de haberse convertido en "autómatas sin alma" tras el pacto con Bildu y ha pedido a los socialistas "salvar su dignidad" mostrando su oposición, "ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido".

"Cuando el Gobierno requiere la ayuda de Otegi para seguir gobernando, abjura de todo compromiso ético y nos devuelve a la España negra", ha criticado en un comunicado, al tiempo que ha afirmado que con la posición determinante de Bildu en el trámite presupuestario, "los socialistas olvidan" que los miembros de ese partido "no han realizado ni la más mínima critica a su pasado criminal, que siguen convirtiendo los crímenes de ETA en un canto épico cada vez que reciben tumultuosamente a un expreso de la banda terrorista".

En esta línea, ha señalado que el pacto con Bildu "solo favorece" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ha reivindicado que "es mucha la distancia entre un partido legal y la negociación con quienes siguen alardeando de su siniestra historia". Redondo se ha preguntado dónde queda el dolor y las lágrimas porque, a su juicio, "parece que se hubieran convertido en autómatas sin sentimientos, sin alma".

El también presidente de la asociación 'La España que Reúne', ha criticado que aquellos que reclaman "con más intensidad" que no se olvide el pasado, sean los que "olvidan los asesinatos de ETA, la quema de numerosas Casas del Pueblo y la destrucción del proyecto vital de muchos vascos". "El Gobierno no debe olvidar que los principios éticos son absolutos, no se les ensucia: se les destruye, no se les hiere se les mata", ha remarcado.

"IGLESIAS SIGUE SU HOJA DE RUTA"

Redondo también se ha referido al líder de Podemos, de quien ha asegurado que "tiene una estrategia que no pueden ni saben combatir los miembros socialistas del Gobierno". Así, ha señalado que "mientras ellos se dedican a una gestión dudosa de sus competencias, Iglesias sigue inmutable su hoja de ruta".

"Creyeron algunos que el poder le iba a domesticar y que terminaría siendo absorbido por la responsabilidad institucional, pasado un año vemos que es él quien tiene la iniciativa, quien tiene un discurso, quien tiene idea cabal de lo que quiere, mientras el resto se desenvuelve en improbables números, en silencios cómplices o en diarreas lingüísticas, consiguiendo en el mejor de los casos que no sepamos lo que quieren decir.

PSOE PRISIONERO

Asimismo, Redondo ha acusado a Iglesias de hacer "prisionero al partido mayoritario, con el apoyo de sus socios Otegi y Rufián". Además, ha recordado que el anuncio de retirar todas las cautelas parlamentarias para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la estrategia continuada de acoso y derribo de la monarquía "son ejemplos de una acción concertada y dirigida a debilitar y sustituir el sistema del 78".

Finalmente, se ha dirigido a todos los socialistas de toda España para que digan donde puedan que no están de acuerdo con los pactos con Otegi porque "en ocasiones, es más importante decir un rotundo 'no' que callar". "Lo primero es una expresión de valentía; lo segundo, de una cobardía incompatible con la democracia", ha zanjado.