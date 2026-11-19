Archivo - El presidente de la Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo, interviene en el debate ‘El papel del periodismo en el escenario del poder’, a 20 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El histórico dirigente del PSE, Nicolás Redondo Terreros, ha asegurado hoy que no votará al PSOE el próximo 29 de noviembre y aunque no ha revelado a quién votará, ha pedido "tomar partido" y ha reclamado que no se vote en blanco. Redondo también ha cargado directamente contra la negociación del PSOE con Carles Puigdemont en el extranjero: "En ningún país normal el segundo partido más votado se va a Waterloo a negociar con un huido de la justicia".

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, el exdirigente socialista ha reivindicado la importancia de ejercer el derecho al voto, en un momento que coloca a España en un estado de "extrema gravedad".

En ese sentido, el ex secretario general del PSE, preguntado por si votaría al PSOE, ha respondido que "no, no, no" y que pese a tener cierto "pudor" en decir a quién va a votar, ha señalado que por sus declaraciones es "fácil" que la gente lo sepa.

Redondo comparte el diagnóstico que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha hecho de Sánchez, quien ha asegurado que el presidente del Gobierno es una persona con una "ambición desmedida".

De esta manera, el vasco ha señalado que el expresidente catalán "describe perfectamente al personaje" y recuerda que ambos han sido socios.

El ex secretario del PSE, ha denunciado el cambio de pensamiento del PSOE en la aplicación de la Ley de Amnistía: "Cómo es posible que todo un partido que la consideraba inconstitucional, al día siguiente diga que es constitucional".

EL PNV ES EL PARTIDO MÁS INMORAL

Por otro lado, el socialista vasco expulsado del PSOE, ha explicado que la situación en el País Vasco es "muy crítica", en un contexto que coloca a EH Bildu como partido mayoritario. Redondo también señala directamente al PNV: "Es el partido más inmoral de la política española".

Por último, ha cuestionado las cesiones al nacionalismo: "Al nacionalismo no se le combate dándole más, dándole todo lo que pide", ha remachado.