Nicolás Redondo ve una "inmoralidad" formar gobierno con Puigdemont y cree que el PSOE está tardando en decirle "no"

Se muestra en contra de la "claudicación genuflexa" ante un huido de la justicia y cree que esto devuelve a España al siglo XIX



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente socialista Nicolás Redondo considera una "inmoralidad" formar gobierno con los apoyos del partido de Carles Puigdemont porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende "destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval" y reclama al PSOE que le de un "no" rotundo al líder de Junts y no claudique de manera "genuflexa" ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante los tribunales.

El exsecretario general de los socialistas vascos ha realizado estas declaraciones a Europa Press después de que Puigdemont haya puesto como condición esta mañana, para empezar a negociar con el PSOE el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que se apruebe la amnistía para los implicados en el procés desde el año 2014, pero sin renunciar a la unilateralidad y advirtiendo que la independencia era la única vía.

"Estamos tardando los socialistas en decirle que no a Puigdemont", ha exclamado Redondo que considera "imposible" olvidar: lo que sucedió el 1-O y que quisieron hacer un pronunciamiento decimonónico en contra de la democracia, la libertad, e igualdad de los españoles".

"Es imposible que aceptemos ser secuestrados por un personaje que no se ha presentado a la Justicia española", ha proseguido el exdirigente socialista y afiliado al PSOE al tiempo que ha añadido que no se puede aceptar que "un personaje que no se ha presentado ante la justicia dicte la política de los ciudadanos de Coníl o Fuenterrabía".

En su opinión, "es absurdo" lo que está planteando el expresidente catalán y considera que "el PSOE está obligado a decirle que no hay negociación en esos términos".

Redondo considera que "es legítimo formar gobierno, si, pero es una inmoralidad formar gobierno con quien pretende destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval".

"Tienen que rechazarlo ya", ha exclamado de nuevo antes de advertir de que Pablo Iglesias, Indalecio Prieto y muchos más y "desde luego" él mismo estarían "absolutamente en contra de la claudicación genuflexa ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante la justicia española".

"Volvemos a ser el siglo XIX y lo peor: no tenemos que mirar la vista a países fracasados, empezamos a serlo nosotros", ha espetado Nicolás Redondo visiblemente molesto por que su partido tenga intención de negociar con un prófugo de la justicia para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno.