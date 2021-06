Ningún miembro del Govern participa en la recepción del Rey en el Mobile, aunque Aragonés coincide en la inauguración

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han coincidido este lunes en la inauguración del Mobile World Congress (MWC), pese a que ningún miembro del Govern recibiera al monarca a su llegada al evento.

Han participado junto con otras autoridades del Gobierno, la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Fira de Barcelona en un acto en el que el ceo de la GSMA, John Hoffman, ha intervenido y se ha dado a conocer a algunas empresas.

Fuentes de la Generalitat han explicado a Europa Press que pese a haber participado juntos en el acto presidido por Hoffman, el monarca y el presidente catalán "no han hablado".

Al encuentro también han asistido el conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró.

También estaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tampoco ha participado en la recepción del monarca --como es habitual--, a la que sí han asistido la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y la teniente de alcalde de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, entre otros.

Además, el acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, la ministra de Industria, Reyes Maroto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, entre otros.

También han participado el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el alto comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, entre otros.

HUAWEI

Tras este encuentro a puerta cerrada, que ha durado alrededor de una hora, las autoridades han acudido al estand de Huawei, donde han posado ante las cámaras cerca de las 11.00 horas para una foto inaugural.

En la foto han participado el Rey, Sánchez, Aragonès, Calviño, Maroto, Cunillera, Colau, Marín, Hoffman y Relat.

El Rey y Sánchez, acompañados por parte de la comitiva inaugural, se han acercado tras la foto a algunos de los integrantes del estand de Huawei, con quienes el monarca ha intercambiado unas breves palabras antes de dejar el edificio.

Por su parte, Aragonès se ha dirigido al estand de la Generalitat, ubicado en otro pabellón, para inaugurar el expositor y participar en la primera demostración en directo del piloto '5G is the new mobility' de conducción conectada y en remoto con 5G.



581145.1.260.149.20210628134139